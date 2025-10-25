Rolnicy przerzucają się na... konopie

Zboże się nie opłaca? To siej konopie! Coraz więcej rolników zamienia pszenicę na roślinę, która jeszcze niedawno budziła podejrzenia. Dzięki zmianom w prawie wystarczy kilka kliknięć w systemie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i można legalnie sadzić konopie włókniste – bez stresu i zezwoleń. Czyżby nowy hit na polskich polach?

Dopuszczalna zawartość substancji psychoaktywnych? Teraz to nawet 0,3 proc. Konopie wykorzystuje się dziś niemal do wszystkiego – od produkcji kosmetyków i ubrań, po pasze, paliwa, a nawet ekologiczne materiały budowlane. Nic dziwnego, że rolnicy „zwietrzyli” interes.

1600 plantatorów na 1200 hektarach

W 2025 roku konopie rosną już na ponad 1200 hektarach, a zarejestrowanych producentów jest przeszło 1600. Lubelskie, Mazowsze i Warmia to dziś polskie „zielone zagłębia”. Jak żartują plantatorzy – konopie to jedna z niewielu upraw, która naprawdę potrafią poprawić humor.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złamane sankcje! Głupota czy zdrada europejskiego biznesu?

Szybciej S1 na Słowację! Otwarto obejście Węgierskiej Górki

Chopin jak Taylor Swift? Kto i jak zarobił na Konkursie Chopinowskim

»»”Największa zbrodnia w rolnictwie!” - wywiad z Jackiem Soską – oglądaj w telewizji wPolsce24