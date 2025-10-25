Rolnicy przerzucają się na... konopie
Zboże się nie opłaca? To siej konopie! Coraz więcej rolników zamienia pszenicę na roślinę, która jeszcze niedawno budziła podejrzenia. Dzięki zmianom w prawie wystarczy kilka kliknięć w systemie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i można legalnie sadzić konopie włókniste – bez stresu i zezwoleń. Czyżby nowy hit na polskich polach?
Dopuszczalna zawartość substancji psychoaktywnych? Teraz to nawet 0,3 proc. Konopie wykorzystuje się dziś niemal do wszystkiego – od produkcji kosmetyków i ubrań, po pasze, paliwa, a nawet ekologiczne materiały budowlane. Nic dziwnego, że rolnicy „zwietrzyli” interes.
1600 plantatorów na 1200 hektarach
W 2025 roku konopie rosną już na ponad 1200 hektarach, a zarejestrowanych producentów jest przeszło 1600. Lubelskie, Mazowsze i Warmia to dziś polskie „zielone zagłębia”. Jak żartują plantatorzy – konopie to jedna z niewielu upraw, która naprawdę potrafią poprawić humor.
