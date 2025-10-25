Hossa na Wall Street! Dane o inflacji rozgrzały inwestorów

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami i rekordami wszech czasów indeksów, a Dow Jones pierwszy raz zakończył dzień powyżej 47 tysięcy punktów. Dane o inflacji rozbudziły optymizm inwestorów, że Fed obniży stopy procentowe w przyszłym tygodniu, co pobudzi gospodarkę USA i uzasadni wyższe wyceny akcji.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,01 proc. i wyniósł 47.207,12 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,79 proc. i wyniósł 6.791,69 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,15 proc. do 23.204,87 pkt.

**Wszystkie trzy główne indeksy amerykańskich giełd zakończyły notowania na historycznie rekordowych poziomach.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1,24 proc. do 2.513,47 pkt.

Indeks VIX spada o 5,38 proc. do 16,37 pkt.

Dane inflacyjne

Raport o wskaźniku cen konsumpcyjnych za wrzesień – którego publikacja została opóźniona z powodu zamknięcia rządu USA – wzrósł o 0,3 proc. w skali miesiąca, podnosząc roczną stopę inflacji do 3 proc. To niewiele poniżej 0,4 proc. i 3,1 proc. prognozowanych przez ekonomistów ankietowanych przez Dow Jones. Po wyłączeniu żywności i energii, bazowy wskaźnik CPI wyniósł w zeszłym miesiącu 0,2 proc., a w ujęciu rocznym 3 proc., co również jest niższym wynikiem od prognoz Dow Jonesa na poziomie odpowiednio 0,3 i 3,1 proc.

»» O danych o inflacji w USA czytaj tutaj:

Dane inflacyjne przypieczętowują cięcie stóp w USA

Nadzieje na ożywienie windują ceny banków

Po opublikowaniu danych o wskaźniku CPI inwestorzy zwiększyli swoje oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed na dwóch pozostałych posiedzeniach w tym roku. Kurs na obniżkę stóp procentowych w grudniu początkowo wzrósł do 98,5 proc. z około 91 proc. przed publikacją danych, według narzędzia CME FedWatch. Kurs na obniżkę w przyszłym tygodniu utrzymał się powyżej 95 proc.

Nadzieje, że kolejne obniżki stóp procentowych pobudzą aktywność gospodarczą, spowodowały wzrost akcji banków, a wśród kluczowych spółek znalazły się JPMorgan, Wells Fargo i i Citigroup. Notowania każdego z tych banków wzrosły o ponad 2 proc. Rosły również inne spółki z sektora finansowego, w tym Goldman Sachs i i Bank of America.

„Łagodny raport o wskaźniku CPI nie zawierał niczego, co mogłoby wystraszyć Fed i nadal spodziewamy się dalszego łagodzenia polityki monetarnej na posiedzeniu Fed w przyszłym tygodniu” – powiedziała Lindsay Rosner, dyrektor ds. wielosektorowych inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie w Goldman Sachs Asset Management. „Obniżka stóp procentowych w grudniu również pozostaje prawdopodobna, ponieważ obecna susza danych nie daje Fedowi wielu powodów do odchylenia się od ścieżki wyznaczonej na wykresie punktowym” - dodała.

Zamieszanie wokół negocjacji celnych z Kanadą

Rynki w dużej mierze zignorowały deklarację prezydenta Donalda Trumpa o zakończeniu negocjacji handlowych z Kanadą z powodu reklamy wykorzystanej przez Ontario, w której były prezydent Ronald Reagan „negatywnie wypowiadał się” na temat ceł. Reklama, którą Trump uznał za „FAŁSZYWĄ”, cytuje prezydenckie orędzie radiowe Reagana z kwietnia 1987 roku, w którym były prezydent stwierdza, że „bariery handlowe szkodzą każdemu amerykańskiemu pracownikowi i konsumentowi” w dłuższej perspektywie.

Premier prowincji Ontario Doug Ford powiedział w piątek, że jego władze wstrzymają emisję reklamy po rozgrywkach World Series w ten weekend, aby umożliwić wznowienie rozmów handlowych między USA a Kanadą.

Zbliża się wizyta prezydenta Trumpa w Azji

Inwestorzy oczekują ponadto spotkań przywódców skupionych wokół szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), w tym planowanego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Korei Południowej w przyszłym tygodniu.

Rynki zostały uspokojone informacją Białego Domu o spotkaniu w czwartek, w obliczu narastających napięć między dwiema największymi gospodarkami świata i zbliżającego się terminu 1 listopada, w którym USA mają nałożyć dodatkowe cło na chiński import w wysokości 100 proc.

Ameerykańskie firmy solidnie pracują na wysokie zyski

Analitycy Barclays twierdzą, że wyższe od przeciętnych zyski spółek osiągnięte w trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego przekładają się na wyższe niż przeciętne stopy zwrotu z akcji.

„Chociaż wciąż jesteśmy na wczesnym etapie sezonu sprawozdawczego (zaledwie 34 proc. kapitalizacji rynkowej S&P 500 ma opublikować wyniki do końca tego tygodnia), akcje jak dotąd reagują pozytywnie na przekroczenie prognoz zysku na akcję” – napisał strateg Venu Krishna w nocie.

„Spółki, które przebiły konsensus, osiągnęły medianę przebicia na poziomie około 6 proc. (ważoną kapitalizacją na poziomie około 8 proc.) i przewyższyły indeks S&P 500 Equal-Weighted Index o 67 punktów bazowych w pierwszej sesji po ogłoszeniu wyników, w porównaniu z długoterminową medianą na poziomie 33 punktów bazowych” - dodał

Venu Krishna napisał, że biorąc pod uwagę niewielką liczbę dotychczasowych niespełnionych oczekiwań, będziemy mieli lepsze wyobrażenie o średniej reakcji na niespełnione oczekiwania dotyczące zysku na akcję (EPS) w dalszej części sezonu.

„Reakcja na niespełnione oczekiwania jest dodatkowym wskaźnikiem, że silny sezon wyników finansowych będzie niezwykle kluczowy dla utrzymania dalszego wzrostu akcji amerykańskich, biorąc pod uwagę podwyższoną implikowaną zmienność wyników, na którą zwrócili uwagę nasi stratedzy ds. instrumentów pochodnych, w połączeniu z długoterminowym instytucjonalnym i systematycznym pozycjonowaniem akcji” – dodał.

Rosną ważne indeksy PMI – w przemyśle dobrze się dzieje

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w październiku spadł do 53,6 pkt. z 55,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 55,0 pkt.

Oczekiwana przez badanych w październiku inflacja w horyzoncie roku obniżyła się do 4,6 proc. z 4,7 proc. (wstępnie 4,6 proc.), a w długim terminie wyniosła 3,9 proc. wobec 3,7 proc. poprzednio i wstępnie 3,7 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 55,2 pkt. wobec 54,2, pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 53,5 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 54,8 pkt. wobec 53,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 53,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 52,2 pkt. wobec 52,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 52,0 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 0,58 proc. do 61,43 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent spadają o 0,20 proc. do 65,86 USD/b.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Adamczyk bije na alarm: Tusk chce znów prywatyzować PKL

PiS proponuje rewolucję: 500 zł dla każdego Polaka!

Czy Ameryka uderzy w Kreml bombą gospodarczą?

»»Zmiana czasu w ten weekend! „To ogromne koszty dla gospodarki!” – wywiad z Robertem Szajem – oglądaj w telewizji wPolsce24