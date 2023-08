PGE przyśpiesza „zieloną zmianę”

Największa polska firma energetyczna zamierza już w 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną a nie w 2050 roku – jak przewidywano jeszcze 3 lata temu.

Polska bezpieczna energetycznie - ten cel przyświecał nam przy pracach nad aktualizacją strategii PGE; tak by odpowiadała na nowe wyzwania geopolityczne Polski i Europy – mówił prezes firmy Wojciech Dąbrowski prezentując dziś zaktualizowaną strategię. I dodał, że zapewnia ona bezpieczeństwo i transformację, gdyż Polska potrzebuje czystej, bezpiecznej i taniej energii.

Dlatego prezes PGE zapowiedział, że w strategii nie uwzględniono energetyki węglowej i już w 2030 roku PGE w ogóle odejdzie od węgla w produkcji energii. Natomiast w 10 lat później PGE nie będzie też korzystać z energetyki gazowej.

Wojciech Dąbrowski wyjaśnił, że nakłady inwestycyjne wyniosą 125 mld zł do 2030 roku, zaś EBITDA w latach 2024-30 szacowana jest na łączną kwotę 90 mld zł.

Szef PGE podczas prezentacji zaktualizowanej strategii zapewnił dziś również, że firma będzie krajowym liderem w wytwarzaniu czystej energii i będzie w 100 procentach oferowała ją już w 2040 roku. Dodał także, że będzie to energia przystępna cenowo, bez obciążeń kosztami emisji CO2. Ponadto firma zapewni klientom nowoczesne usługi i produkty, m.in. w zakresie fotowoltaiki, pompy ciepła i magazyny i do tego wsparcie w finansowaniu tych przedsięwzięć. Prezes zapowiedział, że w 2040 roku potencjał odnawialnych źródeł energii osiągnie poziom 12 GW mocy, w tym m.in. 7 GW z morskich farm wiatrowych, 1,5 GW z elektrowni wiatrowych na lądzie i 3 GW fotowoltaiki. Moc magazynów energii na 2035 rok zaplanowano na poziomie 3,7 GW, w tym dzięki zwiększeniu potencjału elektrowni szczytowo-pompowych do 2,5 GW (z obecnych1,5 GW) a bateryjnych do 1,2 GW.

Czystą energię zapewnią PGE także elektrownie jądrowe, których moce szacuje na 2,8 GW w 2040 roku. Potencjał elektrowni gazowych (także dzięki uruchomieniu nowych bloków) to 2,2 GW do 2040 roku, ale od 2030 roku firma planuje stopniowo zastępować gaz wodorem i alternatywnymi paliwami. Prezes Dąbrowski zapowiedział dziś również „odejście od węgla w ciepłownictwie do 2030 roku”, który ma być zastąpiony najpierw gazem, a w kolejnych latach więcej ciepła będzie trafiać do klientów ze źródeł niskoemisyjnych. Do końca tej dekady PGE zamierza również dostarczać 85 proc. energii zielonej do sieci trakcyjnej z pośrednictwem przejętej spółki PKP Energetyka.

Bezpieczeństwo dostaw ma być zapewnione m.in. dzięki nowoczesnej sieci, która – w opinii prezesa Dąbrowskiego - stanowi krwioobieg gospodarczy.

Wiceminister Aktywów Państwowych Karol Rabenda mówił - komentując aktualizację strategii - na konferencji prasowej, że PGE jest liderem zielonej zmiany. - Obecna sytuacja to duże wyzwanie dla wszystkich spółek energetycznych. Wierzę, że te elementy strategii transformacji PGE prowadzić będą do tego, że firma będzie też liderem polskiej gospodarki. Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourge -Czetwertyński mówił, że dostawy taniego, niskoemisyjnego prądu gospodarce i ludziom oraz bezpiecznych to najważniejszy cel, a PGE będzie głównym narzędziem do jego osiągnięcia.

Agnieszka Łakoma

(PAP)/gr