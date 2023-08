Przeciętny Niemiec bogatszy niż Polak. Jak? Wysoka stawka w grze

Z raportu „Global Wealth Report 2023” wynika wyraźnie, że ciągu dwóch ostatnich dekad Polacy bogacili się szybciej niż Niemcy. To pierwsza wiadomość, druga jest taka, że pomimo tego tempa - przeciętny Niemiec jest pięciokrotnie bogatszy niż Polak.

Majątek Niemca szacowany jest na kwotę ok. 256 tys. dol. Wartość przeciętnego majątku Polaka to 52 tys. 741 dol.

Treść raportu przytoczył Business Insider i według tych danych, wartość przeciętnego majątku Polaka w 2022 roku wyniosła 52 tys. 741 dol. Oznacza to, że w ciągu dwóch dekad staliśmy się ponad pięć razy bardziej bogatsi.

W 2000 r. na przeciętny majątek Polaka składały się aktywa finansowe o wartości 2989 dol. i niefinansowe warte 7871 dol. Długi sięgały średnio 527 dol. Pod koniec minionego roku było to odpowiednio 20 tys. 968 dol. i 38 tys. 248 dol. po stronie aktywów i 6475 dol. po stronie długów.

W 2000 r. przeciętny Europejczyk, posiadając majątek wyceniony na nieco ponad 34 tys. dol., był trzykrotnie bogatszy od Polaka. Na koniec 2022 r. był już tylko dwukrotnie bogatszy od mieszkańca Polski - posiadał majątek wart ok. 104,5 tys. dol.

W przypadku porównań z Niemcami wygląda to inaczej. Podano, że w 2000 r. byli oni dziewięciokrotnie bogatsi niż Polacy (majątek 96 tys. dol.). W 2022 r. Niemcy mieli już majątek wart ok. 256 tys. dol. Oznacza to, że są pięciokrotnie bogatsi od Polaków.

Jednak portal zaznacza, że różnica aktualnie wynosi ponad 200 tys. dol., a dwie dekady temu było to 80 tys.

businessinsider/inne źródła/gr