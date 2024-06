Złote czasy browarów minęły. Polacy odstawiają kufle

Zadłużenie branży piwowarskiej w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosło z 1,38 mln zł do blisko 32 mln zł - wynika z opublikowanego w sobotę raportu BIG InfoMonitor. Średnie zadłużenie producentów piwa wynosi obecnie 840 tys. zł.

Zaległe zadłużenie browarów zebrane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK w ciągu pięciu lat wzrosło blisko 23-krotnie - poinformowano w raporcie BIG InfoMonitor. Dodano, że nieopłacone zobowiązania sprzedawców, po pięciu latach względnej stabilizacji, urosły w ciągu ostatniego roku do blisko 72 mln zł.

Zauważono też, że odsetek producentów piwa, którzy nie radzą sobie z terminowym spłacaniem zobowiązań spada, ale jednocześnie liczba nierzetelnych dłużników nominalnie rośnie. Wyliczono, że zadłużenie każdego z nich wynosi średnio 840 tys. zł.

„(…) Jeszcze 5 lat temu średnie zaległe zobowiązania browaru wpisanego do rejestru BIG InfoMonitor i widocznego w bazie BIK oscylowało na poziomie 43 tys. zł. Zadłużenie całej branży wzrosło w tym czasie z 1,38 mln zł do blisko 32 mln zł! Swój udział w tej kwocie ma 9,4 proc. wszystkich działających, zawieszonych i zamkniętych producentów, którzy widnieją w naszych bazach. A to spory i tym samym ryzykowny odsetek” - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w raporcie.

Spada konsumpcja piwa, a koszty browarów rosną

Autorzy raportu wyjaśnili, że przyczyną słabych wyników finansowych jest spadająca z roku na rok konsumpcja i sprzedaż piwa przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów prowadzenia działalności. Dodali, że mowa o kosztach produkcji, surowców, opakowań i kosztach osobowych. „Do tego należy dodać kroczącą podwyżkę akcyzy. Odczuwają to szczególnie mniejsi producenci piwa, którym coraz ciężej konkurować na rynku z dużymi koncernami. W efekcie obserwujemy z niepokojem kolejne ogłaszające upadłość browary” - napisano.

„O ile w 2018 roku Polacy wypili blisko 40 mld litrów złotego trunku, to w 2023 r. było to już o 1/4 mniej, czyli 30,6 mld litrów. Tylko w ubiegłym roku spożycie skurczyło się o kolejne 200 mln l, a to o 6,1 proc. mniej rok do roku” - napisano.

Browary zmagają się ze spadkiem sprzedaży piwa przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów prowadzenia działalności / autor: Pixabay

Piwo drożeje, rosną długi sprzedawców

Przekazano, że próbujące ratować sytuację browary coraz częściej zmuszone są podnosić ceny swoich produktów. W 2023 r. wzrost ten wyniósł średnio 15,2 proc. Dodano, że wzrosło też zadłużenie sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży alkoholu o blisko 11 proc. rok do roku. Nadmiernie zadłużony jest 1 na 10 sprzedawców, co w efekcie oznacza, że średnie zobowiązania każdego z dłużników wzrosły do blisko 81 tys. zł - napisano, zaznaczając, że duża część tych niesolidnych dłużników to małe sklepy. Dodano, że zaległe zobowiązania sprzedawców detalicznych tej kategorii produktów przekroczyły na koniec marca br. kwotę 71,6 mln zł.

„Z naszej perspektywy jedną z recept na piętrzące się problemy branży piwnej jest konsolidacja i współpraca producentów, hurtowników i dystrybutorów w zakresie budowania wspólnego portfolio i zasięgu sprzedaży. Głośne ruchy konsolidacyjne widać zresztą w ostatnich miesiącach w całej branży alkoholowej” – powiedział Jakub Gromek, cytowany w komunikacie.

BIG InfoMonitor to działające od 2004 roku, wiodące biuro informacji gospodarczej, które gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku. Spółka prowadzi rejestr dłużników, do którego każdy przedsiębiorca oraz inne upoważnione do tego instytucje, mogą wpisać firmę i konsumenta, którzy zalegają z płatnościami i pobrać informacje o ich ewentualnym zadłużeniu - wyjaśniono w raporcie.

PAP, sek

