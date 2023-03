Prawie 100 tys. Polaków otrzymuje z Niemiec emerytury i renty. Jakie kwoty?

Blisko 100 000 Polaków otrzymuje z Niemiec emerytury i renty. Świadczenia nie przekraczają 650 euro miesięcznie, co oznacza, że kwota ta jest niższa niż emerytury wypłacane w Niemczech.

Niemieckie Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowe udostępniło dane, z których wynika, że świadczenia niemieckie wypłacono 99 tys. Polakom. Dla porównania pięć lat temu tylko 55,4 tys. Polaków otrzymało pieniądze z niemieckiego systemu.

Z puli 99 tys. przyznanych świadczeń 71 tys. to emerytury, 13,4 tys. to pieniądze dla wdów i wdowców, a 11 tys. renty z powodu niezdolności do pracy. Ostatnie dwie kategorie należą do osób pobierających renty wychowawcze i renty sieroce.

Większość beneficjentów obecnie mieszka w Niemczech – 71 tys., a średnia wysokość świadczenia opiewa na kwotę 640 euro.

Jak skomentował dla Interii Andrzej Kaluza z Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, kwota ta jest stawką głodową. Same opłaty za czynsz i ogrzewanie są w Niemczech wyższe.

Przyczynę głodowych wypłat Klauze upatruje w dokonywaniu niewielkich wpłat przez Polaków na ubezpieczenia.

By uzyskać emeryturę z Niemiec trzeba spełnić trzy warunki: posiadać dokument przepracowania w Niemczech co najmniej 12 miesięcy, opłacać składeki ubezpieczeniowe przez minimum 5 lat i przekroczyć 65 rok życia.

Czytaj też: Orlen stał się jednym z czołowych graczy w Europie – w interesie Polaków

Czytaj też: Ceny gazu ziemnego zmieniły kierunek! Nowe kwoty

interia, jb