Wysokie wyroki za morderstwo dziennikarza

Stowarzyszenie Dziennikarzy Salwadoru zwróciło się we wtorek do Sądu Najwyższego aby uznał za sprzeczny z Konstytucją pakiet rządowych „ustaw kagańcowych”, które przewidują m.in. karę więzienia do 15 lat za opublikowanie „jakiejkolwiek informacji” sugerującej, że gangi przestępcze kontrolują znaczne obszary kraju