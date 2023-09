Premier: Obecnie są dwa modele rozwoju Polski

Mniejsze miasta też zasługują na wielkie inwestycje, a mniejsze gminy również muszą mieć szanse na wspaniały długofalowy rozwój - przekazał w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Kruszwicy (woj. kujawsko-pomorskie).

Kruszwica należy raczej do mniejszych miast (…). Takich miast jest bardzo wiele w Polsce i mniejsze miasta, małe miasta też zasługują na wielkie inwestycje. Małe miasta mają wielkie aspiracje, małe miasta też mają wspaniałych ludzi, mniejsze gminy to gminy, które również muszą mieć szanse na wspaniały, długofalowy rozwój - powiedział szef rządu.

Premier zwrócił uwagę, że obecnie są dwa modele rozwoju Polski. Jeden, realizowany przez obecny rząd, włącza miasta takie jak Kruszwica w rozwój kraju, wykorzystuje ich potencjał, przyciąga do mniejszych miast inwestycje. Szef rządu dodał, że do takiego modelu rozwoju trzeba wiary w potencjał mniejszych ośrodków i utrzymanie naprawionego budżetu państwa.

Miasta takie jak Grudziądz, jak Toruń również mają swój wspaniały potencjał i będziemy na to pracować. Co jest do tego potrzebne? Potrzebne do tego jest utrzymanie naprawionego budżetu państwa - dodał