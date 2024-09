Prezydent: oczekujemy zadośćuczynienia

Wybaczenie i uznanie winy to jedno, a zadośćuczynienie za szkody to drugie - podkreślił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. - Ta sprawa cały czas jeszcze nie jest załatwiona i nigdy nie została załatwiona od 80 lat - dodał.

Andrzej Duda złożył 1 września rano wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym zbombardowaną synagogę w Wieluniu, a później wieniec pod pomnikiem upamiętniającym nalot bombowy na wieluński szpital pw. Wszystkich Świętych.

1 września 1939 roku Wieluń był jednym z pierwszych miast, zbombardowanym przez Niemców. Od godz. 4.40 do 14.00 na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton.

Według różnych źródeł, w wyniku ataku Luftwaffe, zginęło od 1,2 do ponad 2 tys. osób. W gruzach legło 75 proc. miejskiej zabudowy.

Jeżeli ktoś komuś wyrządził szkodę, to musi ponieść tego oczywiste konsekwencje, także w postaci przywrócenia do stanu poprzedniego albo wypłaty takiej kwoty, która to umożliwi - mówił Andrzej Duda.