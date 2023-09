Orlen zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol. Prawie o prawie 50 proc.

Grupa Orlen zwiększy zapotrzebowanie na bioetanol wykorzystywany do produkcji paliw do prawie 700 tys. m3 w 2024 roku, czyli o blisko 50%, podała spółka. Do produkcji takiej ilości bioetanolu trzeba przetworzyć ok. 2 mln ton zbóż, które będą pozyskiwane głównie od lokalnych rolników.

Zgodnie z deklaracjami, zwiększamy zapotrzebowanie na bioetanol do produkcji paliw. Zastosowanie biokomponentów ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale także na większe bezpieczeństwo paliwowe. Prawie 9% bioetanolu wykorzystywanego przez Orlen do produkcji paliw w polskich rafineriach powstaje z krajowych surowców rolniczych. Dlatego nasza decyzja o zwiększeniu zużycia tego biokomponentu oznacza większy rynek zbytu dla polskich producentów rolnych. Co ważne, efektywne wykorzystanie potencjału krajowego rolnictwa przełoży się na wymierne korzyści dla polskiej gospodarki - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, do 2030 roku Orlen zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć produkcję biopaliw, do poziomu około 3 mln ton rocznie i 1 mld m3 biogazu. Jednocześnie w zakładzie w Jedliczu realizowana jest budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji, której uruchomienie planowane jest do końca 2024 roku. Bioetanol produkowany tam będzie powstawał z surowców niespożywczych, przede wszystkim ze słomy, skupowanej od lokalnych rolników. Roczne zapotrzebowanie instalacji na słomę szacowane jest na ok. 150 tys. ton.

Bioetanol to dodatek do benzyny otrzymywany z biomasy. Głównym surowcem do jego produkcji w Polsce jest ziarno kukurydzy oraz pszenicy. Aktualnie niemal 100% zapotrzebowania Orlenu na bioetanol wykorzystywany do krajowej produkcji paliw pochodzi od polskich producentów tego biokomponentu.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

ISBnews, jb