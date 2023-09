Resort cyfryzacji ma przebój dla kibiców!

MTV a la Prawo i Sprawiedliwość: dostęp na smartfonie do każdego meczu polskich reprezentacji przez aplikację mObywatel - obiecuje minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. „To PiS ma najlepszą agendę modernizacyjną dla Polski” - podkreśla.

Cyfrowe #KonkretyPiS - odcinek 1: Dziś wieczorem nasi piłkarze zagrają mecz o wszystko z Albanią, a siatkarze powalczą o miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Transmisje sportowe to każdego roku najpopularniejsze programy i dlatego chcemy, aby dostęp do wszystkich meczów naszej kadry był zawsze w Waszych telefonach - napisał na koncie w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Jak to może konkretnie wyglądać? _W nadchodzącej kadencji chcemy wzbogacić mObywatela o kolejną funkcję, którą roboczo nazwaliśmy mTV. Zagwarantuje ona dostęp nie tylko do wydarzeń sportowych, ale także do cyfrowych dóbr polskiej kultury. Wyprodukowane za publiczne pieniądze utwory będą musiały docelowo być udostępniane także w tej formule – pisze minister Janusz Cieszyński.