Rośnie liczba nowych firm

Na koniec sierpnia tego roku wpisanych do rejestru REGON było 5 099,9 tys. firm, czyli o 0,3 proc. więcej niż na koniec lipca – poinformował GUS. W sierpniu do rejestru trafiło 32,0 tys. nowych podmiotów, czyli w porównaniu do liczby z lipca było to 10 proc. więcej.

GUS informuje, że w sierpniu – w ujęciu miesięcznym - o 9,0 proc. wzrosła liczba nowo zarejestrowanych spółek. Liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych wzrosła o 9,7 proc. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 80,2 proc. nowo zarejestrowanych firm i było to o 10,8 proc. więcej niż w lipcu tego roku.

Z danych Urzędu wynika, że w opisywanym miesiącu wyrejestrowano 15,1 tys. firm, czyli o 0,7 proc. więcej niż zanotowano w lipcu. Liczba wyrejestrowanych w sierpniu spółek handlowych wzrosła o 30,6 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Odnotowano wzrost liczby wyrejestrowanych spółek (o 19,0 proc.). Spadek natomiast zanotowano dla spółek cywilnych (o 18,9 proc.) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 1,5 proc.).

W sierpniu, w porównaniu do lipca tego roku, o 1,3 proc. wzrosła liczba podmiotów, które zawiesiły działalność. Podmioty te na koniec sierpnia 2023 roku stanowiły 13,7 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych w rejestrze REGON firm. Wzrost tych podmiotów odnotowano w branżach: zakwaterowanie i gastronomia (o 9,1 proc.), edukacja (o 1,7 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,6 proc.) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 1,6 proc.).

rb