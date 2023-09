Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne

Korea Północna wystrzeliła dwa niezidentyfikowane pociski balistyczne w kierunku morza - poinformowała w środę południowokoreańska armia.

Wystrzelenie rakiet potwierdziły także władze Japonii.

Japoński nadawca NHK poinformował, powołując się na anonimowych urzędników rządowych, że dwa podejrzane pociski balistyczne prawdopodobnie spadły poza wyłączną strefę ekonomiczną Japonii.

Informacja o wystrzeleniu pocisków pojawiła się przed spotkaniem przywódcy KRLD Kim Dzong Una z Władimirem Putinem, do którego ma dojść w środę w kosmodromie Wastocznyj na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Kim Dzong Un przybył we wtorek do Rosji na spotkanie z Putinem, które według Waszyngtonu może doprowadzić do zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży broni Moskwie w celu wsparcia rosyjskiej ofensywy na Ukrainie.

Czytaj też: Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Maroku wciąż rośnie

Czytaj też: Szef NATO: Ukraińcy stopniowo posuwają się naprzód

PAP/kp