Świeży koperek i inne zioła... na dłużej

Świeże zioła o intensywnie zielonym kolorze doskonale wypełniają puste i nudne miejsca naszej kuchni. Nie tylko dobrze wyglądają, ale także świetnie pachną i smakują

Jednakże często dosyć szybko zaczynają one nam więdnąć, dojrzewać oraz gnić, przez co nadają się już tylko do wyrzucenia. Na szczęście istnieją pewne metody, dzięki którym nasze zioła na dłużej pozostaną świeże i pełne aromatu.

Jak przedłużyć świeżość?

Pewnie każdemu z nas kiedyś zdarzyło się, że kupił za dużo świeżych ziół i aby się nie zmarnowały wsadzał je do niewielkiego pojemnika z zimną wodą. Nie jest to najgorsze rozwiązanie, co więcej pozwala ono nawet skutecznie wydłużyć świeżość, ale co, gdyby było jeszcze lepsze rozwiązanie? Tak przygotowaną szklankę z wodą i włożonymi do niej ziołami bardziej opłaca włożyć się do lodówki. Ale to i tak nie jest idealny sposób, gdyż takie zioła i tak nie wytrzymują zbyt długo. Tym, co zachowuje ich świeżość na zdecydowanie dłużej jest słoik. Jednakże najpierw należy odciąć wszelkie łodygi oraz korzonki, a do wnętrza włożyć resztę. Taki słoik należy porządnie zamknąć i również włożyć do lodówki. Jest jeden warunek - w takim słoiku nie może się znaleźć ani odrobina wody. Dlatego, kiedy słoik był uprzednio myty, powinniśmy wytrzeć go porządnie do sucha, najlepiej ścierką. Naturalne jest, że po pewnym czasie, tak przechowywane zioła stracą swoją pierwotną jędrność, ale za to zachowają one świeżość nawet przez 2 tygodnie.

Pamiętajmy też, aby nasze zioła były suche i nie były wilgotne. Z pomocą przyjdzie nam ręcznik papierowy, którym należy delikatnie je osuszyć. Wilgoć oraz woda sprawiają natomiast, że taki produkt zdecydowanie szybciej gnije oraz się psuje. Nie bez wpływu jest także kondycja ziół jeszcze w sklepie, przed zakupem. Zwracajmy uwagę, aby nie liście nie były podwiędnięte, z widocznymi brązowymi lub żółtymi plamkami. Ważne jest także, aby takie zioła od razu wyjąć z folii.

A co innego?

Jednym z domowych sposobów na wydłużenie trwałości oraz świeżości ziół jest dodanie soli. Najpierw musimy je umyć i drobno posiekać. Potrzebny też będzie nam mały słoiczek, do którego wsypiemy około 5 mm soli. A dlaczego akurat sól? Bo to świetny i naturalny konserwant. Później należy naprzemiennie i ciasno układać zioła i sól, pamiętając, aby to sól była na samym wierzchu. Musimy mieć też na uwadze, że tak zakonserwowane zioła będą miały lekko słony posmak, toteż powinniśmy unikać mocnego dosalania naszych potraw.

Filip Siódmiak