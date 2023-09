W sierpniu sprzedawano obligacje detaliczne jeszcze w promocyjnej cenie

Resort finansów sprzedał w sierpniu obligacje detaliczne za 4 965 mln zł. Bardzo wysoki udział w strukturze sprzedaży zanotowały papiery trzyletnie. 27 proc. sprzedaży stanowiła zamiana. W sumie przez pierwszych osiem miesięcy tego roku resort finansów sprzedał obligacje detaliczne za ok. 28,8 mld zł, dla porównania w całym minionym roku kwota ta przekroczyła 57,1 mld zł.

Najchętniej kupowane były obligacje 4-letnie (COI), które w strukturze sprzedaży zanotowały poziom 38 proc., kolejne były obligacje 1-roczne (ROR) z 29 proc. udziałem i 3-letnie (TOS), których udział wyniósł 20 proc. Następne były papiery 10-letnie EDO (8 proc.); 2-letnie – DOR (3 proc.) i 3-miesięczne - OTS (1 proc.).

W sierpniu resort finansów sprzedał obligacje:

• 3-miesięczne (OTS1123) – 54,1 mln zł,

• 1-roczne (ROR0824) – 1.451,4 mln zł,

• 2-letnie (DOR0825) – 167,3 mln zł,

• 3-letnie (TOS0826) – 986,6 mln zł,

• 4-letnie (COI0827) – 1.879,0 mln zł,

• 10-letnie (EDO0833) – 385,7 mln zł.

„Nasi klienci doceniają walory obligacji oszczędnościowych. Świadczą o tym nie tylko miesięczne poziomy sprzedaży, ale też fakt, że w sierpniu blisko 27 proc. wszystkich obligacji – o wartości 1,32 mld zł, zostało nabytych w drodze zamiany” – skomentował wyniki Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Sprzedaż obligacji detalicznych / autor: Ministerstwo Finansów

Zaskakująco wysoki poziom – podobnie jak w lipcu - osiągnęła sprzedaż papierów trzyletnich, ich udział w sprzedaży zazwyczaj nie przekraczał 10 proc. Zainteresowanie to wzięło się prawdopodobnie z tego, że mają one stałe oprocentowanie (6,85 proc. rocznie), odsetki są wypłacane dopiero na koniec okresu zapadalności, a każdego roku oprocentowanie jest naliczane o wartość odsetek z roku poprzedniego (tzw. kapitalizacja odsetek). Do tego dochodzi spadająca inflacja (w sierpniu wyniosła ona 10,1 proc.), trzeba pamiętać, że wpływa to na oprocentowanie papierów czteroletnich i dziesięcioletnich, a także przewidywana w już w sierpniu obniżka stóp procentowych, do której doszło we wrześniu (RPP obniżyła stopy procentowe o 75 pb), które mają wpływ na instrumenty jednoroczne i dwuletnie. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie właśnie obligacje trzyletnie będą cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na sierpniowy wynik sprzedaży detalicznych papierów dłużnych wpływ mogła mieć także promocja przy zamianie papierów. W zależności od terminu zapadalności można było je kupić z dodatkową zniżką od 20 gr dla papierów jednorocznych, do 60 gr dla dziesięcioletnich (w klasycznej ofercie – i tak jest we wrześniu - przy zamianie cena papierów wynosi 99,90 zł).

W sierpniu cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wyniosła:

• 99,40 zł – dla obligacji 10-letnich EDO0833,

• 99,50 zł – dla obligacji 4-letnich COI0827,

• 99,60 zł – dla obligacji 3-letnich TOS0826,

• 99,70 zł – dla obligacji 2-letnich DOR0825,

• 99,80 zł – dla obligacji 1-rocznych ROR0824,

• 100,00 zł – dla obligacji 3-miesięcznych OTS1123.

We wrześniowej ofercie natomiast wysokość oprocentowania obligacji trzymiesięcznych wyniesie 3,00 proc., papierów jednorocznych w pierwszym miesiącu 6,75 proc. w skali roku, a dwuletnich w pierwszym miesiącu 6,85 proc. w skali roku. Oprocentowanie obligacji jednorocznych i dwuletnich zmienia się każdego miesiąca i jest obliczane jako suma stopy referencyjnej NBP (teraz 6,00 proc.) i marży, która wynosi w przypadku papierów jednorocznych 0,00 proc. i 0,10 proc. dla dwuletnich. Obligacje trzyletnie są oprocentowane na poziomie 6,85 proc. w skali roku. Odsetki są objęte kapitalizacją i są wypłacane po zakończeniu okresu oszczędzania. Oprocentowanie czteroletnich (indeksowanych od drugiego roku inflacją) w pierwszym roku wynosi 7 proc. w skali roku; a oprocentowanie dziesięcioletnich (także indeksowanych inflacją) w pierwszym roku sięga 7,25 proc. w skali roku. Oprocentowanie obligacji czteroletnich, tych zakupionych we wrześniu, (od drugiego roku) zmienia się każdego roku i równa się sumie wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00 proc. Mechanizm ten dotyczy także papierów dziesięcioletnich (w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc.).

rb