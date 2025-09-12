Letnia zadyszka w zakupach obligacji

Ministerstwo Finansów sprzedało w sierpniu obligacje oszczędnościowe za 5 mld 901 mln zł. W lipcu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 8 226 mln zł. Najchętniej kupowane były obligacje 1-roczne.

MF przekazało w komunikacie, że najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – stanowiły one 43 proc. udziału w strukturze sprzedaży, a nabywcy indywidualni przeznaczyli na nie 2 mld 533,1 mln zł. Popularne były też obligacje 3-letnie (35 proc.), ze sprzedażą na poziomie 2 mld 46,9 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły papiery 4-letnie (z 8 proc. udziałem w sprzedaży), 2-letnie (5 proc.), 10-letnie (5 proc.) oraz 3-miesięczne (4 proc.).

Z kolei na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich i 12-letnich dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli około 67 mln zł.

„Cieszą nas decyzje lojalnych klientów, którzy wybierają skarbowe obligacje detaliczne jako sposób lokowania i pomnażania swoich oszczędności. Ma to m.in. odzwierciedlenie w wysokości udziału obligacji kupionych w drodze zamiany, który w sierpniu wyniósł 23 proc. Czyli prawie co czwarta obligacja została kupiona w ten właśnie sposób” - podkreślił, cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jurand Drop.

Obligacje oszczędnościowe można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Obligacje są też dostępne przez internet w serwisach banków i aplikacji mobilnej PeoPay.

PAP, sek

