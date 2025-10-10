Obligacje z przytupem wróciły do łask

Według danych Ministerstwa Finansów, we wrześniu najchętniej kupowano papiery trzyletnie – TOS (ich udział w sprzedaży wyniósł 44 proc., a wartość nieco ponad 2,9 mld zł) oraz jednoroczne – ROR (33 proc., ze sprzedażą na poziomie 2,2 mld zł zł). Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje czteroletnie – COI (z 8-proc. udziałem), dziesięcioletnie – EDO (6 proc.), dwuletnie – DOR (4 proc.) oraz trzymiesięczne – OTS (4 proc.).

Na zakup obligacji rodzinnych 6-letnich ROS i 12-letnich ROD dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+, Polacy przeznaczyli około 96 mln zł. Obligacje rodzinne adresowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj papierów wartościowych do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.

Lepiej niż w sierpniu

Nasze obligacje postrzegane są jako atrakcyjny sposób pomnażania oszczędności. Klienci chętnie wybierają tę formę bezpiecznego lokowania swojego kapitału – od początku roku kupili obligacje detaliczne o wartości ponad 58 mld zł, co oznacza 6,5 mld zł średniomiesięcznie – komentuje wrześniowe dane Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W styczniu 2025 roku ministerstwo sprzedało osobom fizycznym obligacje o wartości 6,3 mld zł, w lutym – 5,6 mld zł, w marcu – 5,5 mld zł, w kwietniu – 7,4 mld zł, w maju – 6,1 mld zł, w czerwcu – 6,6 mld zł, w lipcu – 8,2 mld zł, a w sierpniu – 5,9 mld zł. Wynik wrześniowy – choć nie rekordowy – i tak jest lepszy nie tylko w porównaniu z sierpniem, ale również z tegoroczną średnią.

Niższe oprocentowanie

Nie wiadomo, jak zaprezentuje się październik, gdyż w porównaniu do września oferta obligacji detalicznych jest nieco gorsza. Oprocentowanie papierów trzymiesięcznych stałoprocentowych wynosi 2,75 proc. (we wrześniu było to 3 proc.), jednorocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP – 4,75 proc. (5 proc. we wrześniu), a dwuletnich 4,90 proc. – w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym (wobec 5,15 proc. we wrześniu). Obligacje trzyletnie są oprocentowane na poziomie 5,15 proc. (wcześniej 5,54 proc.).

Pozostałe papiery, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane są w wysokości 5,50 proc. dla czterolatek (5,75 proc. we wrześniu) oraz 6 proc. dla dziesięciolatek (w ich przypadku odsetki pozostały bez zmian).

Sześcio – i dwunastoletnie obligacje rodzinne, adresowane dla beneficjentów programu Rodzina 800+, oprocentowane są na 5,7 proc. (5,95 proc. we wrześniu) i 6,25 proc. (bez zmian) w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. a dwa tygodnie powinna pojawić się oferta obligacji oszczędnościowych na listopad.

