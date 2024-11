Obligacje trzyletnie i roczne przebojem inwestycyjnym

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 5 934 mln zł w październiku br., poinformowało Ministerstwo Finansów. We wrześniu sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 5 775 mln zł.

„W październiku Polacy nabyli skarbowe obligacje oszczędnościowe za kwotę blisko 6 mld złotych. Najczęściej wybierane były obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS - 33 proc. wartości sprzedaży i 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego z 32 proc. udziałem w sprzedaży. Nasza oferta daje możliwość elastycznego podejścia do pomnażania oszczędności, także w dostępie do już ulokowanych środków, np. gdy potrzebujemy wypłacić część oszczędności. W takim przypadku minimalna kwota, którą możemy wycofać to 100 zł lub jej wielokrotność, czyli tyle ile wynosi wartość nominalna jednej obligacji. Elastyczność w lokowaniu środków oraz w dostępie do oszczędności to cechy doceniane przez naszych klientów, którzy w tym roku kupowali obligacje detaliczne średnio za 7,3 mld złotych miesięcznie” - powiedział wiceminister finansów Jurand Drop.

„W październiku sprzedaliśmy obligacje: 3-miesięczne (OTS0125) - 137,9 mln zł, 1-roczne (ROR1025) - 1 898,7 mln zł, 2-letnie (DOR1026) - 435,4 mln zł, 3-letnie (TOS1027) - 1 953,4 mln zł, 4-letnie (COI1028) - 1 042 mln zł, 10-letnie (EDO1034) - 410,2 mln zł” - wymienił resort.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie - TOS (33 proc. udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.953,4 mln zł oraz 1-roczne - ROR (32 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1.898,7 mln zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie - COI (z 18 proc. udziałem w sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie - DOR (7 proc.) i 10-letnie - EDO (7 proc.) oraz 3-miesięczne - OTS (2 proc.). Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę blisko 56,1 mln zł, podał też resort.

