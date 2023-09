Niemcy straszą Polskę, a prezydent Duda uspokaja

Niemiecka polityk FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ostro krytykuje Polskę i wzywa do podjęcia natychmiastowych działań.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, polityczka niemieckiej partii FDP ds. obronności wzywa do poniesienia przez Polskę konsekwencji, w przypadku zaniechania dostaw broni na Ukrainę.

W wywiadzie dla niemieckiego czasopisma „Spiegel”, przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu podkreśliła, że Europa nie powinna pozwolić na wykorzystywanie agresji Rosji do celów politycznej propagandy. Przypomniała, że Polska jako sąsiadujący z Ukrainą kraj z bogatą historią walki o niepodległość powinna być świadoma powagi sytuacji na wschodnich rubieżach Europy.

Andrzej Duda zdementował informacje o zakończeniu militarnej pomocy dla Ukrainy. Prezydent przekonywał, że wypowiedź premiera Morawieckiego została źle zrozumiana, a dotyczyła jedynie nowego sprzętu, który trafi do Polski. Wyjaśnił, że premierowi chodziło jedynie o nowoczesny sprzęt, który trafi do Polski z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych.

Premier powiedział mniej więcej tyle, że my w tej chwili kupujemy dla nas nową broń i najważniejszą rzeczą dla nas w tej chwili jest to, żebyśmy zmodernizowali polską armię i że na razie nie planujemy dostaw na Ukrainę, powiedział.

Andrzej Duda zwrócił też uwagę na fakt, że zakupy nowoczesnego sprzętu to dla Polski wydatek rzędu miliardów dolarów.

Nie będziemy przekazywali Ukrainie nowego uzbrojenia, które w tej chwili jest dostarczane do Polski ze Stanów Zjednoczonych i Korei. Tego, co kupujemy na bieżąco za miliardy dolarów. To jest wyposażenie, które kupujemy po to, by zmodernizować polską armię, stwierdził.