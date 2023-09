Minister Puda: Tyle otrzymała Bielsko-Biała

Samorząd Bielska-Białej otrzymał 13,5 mln zł na budowę w mieście sześciu bloków z 205 mieszkaniami komunalnymi – zapowiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda na spotkaniu z samorządowcami w Bielsku-Białej.

Budowa sześciu budynków już trwa.

To świeża informacja: Bielsko-Biała otrzyma 13,5 mln zł wsparcia na budowę 205 lokali komunalnych. To dofinansowanie pochodzi z funduszu dopłat. To są środki budżetowe, których głównym dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego - powiedział minister Puda. Dodał, że jest to forma grantu, „czyli tych pieniędzy nie trzeba zwracać”.