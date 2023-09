Minister Puda: zabiegamy o przesunięcie KPO w czasie

Zabiegamy i będziemy zabiegać o przedłużenie możliwości wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy - zapowiedział w środę w Karpaczu minister Grzegorz Puda

Minister funduszy i polityki regionalnej wziął udział w panelu Forum Ekonomicznego w Karpaczu poświęconym funduszom unijnym na inwestycje regionalne. Był tam pytany o szansę na przedłużenie możliwości wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy, których dotąd nie ma.

To temat, o którym warto powiedzieć w takim kontekście, że to po pierwsze są środki dodatkowe. Polityka spójności, ta prawdziwa, to środki, które do nas w tej chwili trafiają normalnie i nie mamy żadnego oficjalnego sygnału ze strony Komisji Europejskiej, że coś złego miałoby się wydarzyć. Natomiast KPO to były dodatkowe środki finansowe, które miały nam służyć w odbudowie polskiej gospodarki po trudnym okresie covidu – odpowiedział Puda.