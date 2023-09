Co proponuje pracodawca? Pensje, benefity

Najwyższe widełki wynagrodzeń oferowane są w finansach - 8-10 tys. zł brutto na umowie o pracę i 9-13 tys. zł netto na kontrakcie B2B - wynika z badania oceny ogłoszeń o pracy. W 90 proc. ogłoszeń z kategorii finanse proponuje się zatrudnienie na umowie na pracę.

Jak wskazano we wtorkowej informacji portalu z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs, w 90-proc. ofert skierowanych do specjalistów w dziedzinie finansów proponuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W przypadku kontraktów B2B jest to 20,1 proc., przy czym niektóre firmy proponują więcej niż jeden rodzaj umowy.

Z kolei w marketingu i sprzedaży udział ofert zatrudnienia na umowie o pracę i kontrakcie B2B rozkłada się mniej więcej po równo.

W marketingu jest to 61,4 proc. dla umów o pracę i 65,6 proc. dla B2B, a w sprzedaży – 59,6 proc. dla umów o pracę oraz 54,3 proc. dla B2B - zaznaczono.

Analitycy zwrócili uwagę, że ten trend „jest odwrotny do tego, co od lat można obserwować w branży IT, gdzie zdecydowana większość ogłoszeń jako formę współpracę proponuje kontrakty B2B”.

W ostatnim kwartale najwyższe oferowane pensje (tzw. widełki płacowe) można znaleźć w finansach. Jest to 8-10 tys. zł brutto na umowie o pracę i 9-13 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B - podano. Wskazano, że w kategorii sprzedaży mediana oferowanych płac wyniosła 6,1-9 tys. zł brutto na umowie o pracę i 8-12 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B. Z kolei w przypadku marketingu było to 6-9 tys. zł brutto na umowie o pracę i 7,5-10 tys. netto (+ VAT) na B2B.

Jeśli chodzi o benefity dla kandydatów do pracy, to dwa najczęściej oferowane w marketingu, sprzedaży i finansach są takie same – prywatna opieka medyczna oraz karta sportowa. Różnica pojawia się dopiero na trzecim miejscu. W sprzedaży jest to możliwość pracy przy projektach międzynarodowych, w marketingu praca w małych zespołach, a w finansach budżet szkoleniowy. W ogłoszeniach z innych kategorii „benefitowe podium” prezentuje się podobnie.

Praca zdalna - po okresie wzrostu popularności w latach 2020-2022 - ponownie staje się przywilejem dla wybranych branż. Według danych No Fluff Jobs, w trzecim kwartale 2023 r. możliwość pracy zdalnej w marketingu pojawiła się w 30,7 proc. ofert pracy, w sprzedaży w 26,9 proc., a w finansach - w 8,5 proc. Inaczej wygląda sytuacja w branży IT, która już przed pandemią wiodła prym pod względem dostępności pracy zdalnej. W pięciu najlepiej płatnych kategoriach, czyli Architecture, DevOps, Big Data, Security oraz ERP, odsetek oferujących taką możliwość ogłoszeń oscyluje między 55 proc. a 60 proc.

Badanie oceny ogłoszeń o pracy na zlecenie portalu No Fluff Jobs w sierpniu 2023 r. przeprowadziła firma Omnisurv by IQS na grupie reprezentatywnej 1000 aktywnych zawodowo Polek i Polaków w wieku 18-64 lat.

