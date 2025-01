Szaleństwo na rynku nowych aut w grudniu, ale co dalej?

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wzrosła o 14,61 proc. (+578 833 szt.) do 618 393 szt. w 2024 r., podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, powołując się na dane CEPiK. W samym grudniu liczba rejestracji wzrosła o 129,65 proc. r/r do 62 746 szt.; w ujęciu m/m wzrost wyniósł 14,15 proc.

Grudniowe rekordy 2024 roku

„W grudniu ubiegłego roku zaobserwowano kolejny wzrost liczby rejestracji aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t. To już dwudziesty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży r/r. Pod względem liczby zarejestrowanych aut grudzień był najlepszym miesiącem w 2024 roku” - czytamy w komunikacie.

Czwarty kwartał roku tradycyjnie jest okresem wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów, co związane jest z wyprzedażami pojazdów z kończącego się roku. W 2024 roku sprzedaż zdynamizowana została dodatkowo obawą przed spodziewanym wzrostem cen, co miało mieć związek z wprowadzeniem od 1 stycznia 2025 roku nowych regulacji dotyczących emisji CO2, podano również.

16,11 proc. więcej nowych aut osobowych

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w grudniu 2024 r. zarejestrowano w Polsce 55 690 samochodów osobowych, o 32,23 proc. (13 573 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 13,31 proc. (+6 542 szt.) więcej niż w listopadzie ub.r. W całym 2024 roku w Polsce zarejestrowano 551 565 nowych samochodów osobowych, o 16,11 proc. więcej r/r (+76 531 szt.).

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w grudniu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 7 056 samochodów dostawczych, o 21,26 proc. (1 237 szt.) więcej niż w listopadzie ub.r. i o 12,39 proc. (+778 szt.) więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku zarejestrowano łącznie 66 828 aut dostawczych, o 3,57 proc. (2 302 szt.) więcej r/r.

ISBnews, sek

