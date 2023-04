Bank Millennium o kredytach w CHF. Kolejne ugody z klientami

Bank Millennium zawarł 806 ugód z klientami posiadającymi kredyty w CHF w I kw. 2023 r. wobec 1 312 umów kwartał wcześniej, poinformował wiceprezes banku Fernando Bicho.

„W I kw. mieliśmy niższą liczbę z umów z klientami, nieco ponad 800, ale to już trzeci rok, w którym realizujemy wysiłki, żeby zawrzeć ugody z klientami. Zawarliśmy takie układy z ponad 18 tys. klientów” - powiedział Bicho podczas telekonferencji.

Koszty dobrowolnych ugód wyniosły 72 mln zł wobec 108 mln zł kwartał wcześniej.

„Spadek liczby ugód wynika z tego, że liczba potencjalnych klientów podchodzących do układów znacznie się zmniejszyła. Mamy mniej klientów, do których możemy podejść. Podnosimy jednak liczbę układów sądowych, jest to bardziej skomplikowany proces. Chcemy mieć ponad 1 tys. ugód kwartalnie, a nie 2 tys., jak było poprzednio” - tłumaczył prezes banku Joao Bras Jorge.

„W dalszym ciągu robimy wszystko co w naszej mocy, żeby zredukować portfel kredytów we frankach szwajcarskich i mamy spadek oo 4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i 16% rok do roku” - dodał Bicho.

Przypomniał, że w I kw. bank utworzył kolejne rezerwy na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi w wysokości 882 mln zł. Ogólna kwota rezerw wynosi 5 630 mln zł.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 110,9 mld zł na koniec 2022 r.

ISBnews/kp