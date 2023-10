Jak złożyć wniosek o dofinansowanie kredytu na fotowoltaikę? Przeczytaj!

Martwią Cię rosnące ceny energii elektrycznej i paliw grzewczych? Postaw na własną produkcję prądu! Instalacje fotowoltaiczne przeżywają prawdziwy boom, a na popyt wpływają m.in. programy dofinansowań odnawialnych źródeł energii

Na popularność paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła składa się szereg czynników. Od drogiego prądu sieciowego, przez problemy z dostępnością węgla czy pelletu, po większą świadomość ekologiczną społeczeństwa. Do inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii) zachęcają również programy wsparcia finansowego dla tego typu zakupów. Sprawdź, jak z nich skorzystać.

Jak działa program „Czyste Powietrze”?

Jednym z najpopularniejszych źródeł dofinansowania inwestycji w zieloną energię jest program „Czyste Powietrze”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Z tego względu masz szansę uzyskać dotację na panele fotowoltaiczne lub inne inwestycje związane z termomodernizacją nieruchomości. Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego bądź lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą, to program „Czyste powietrze” jest skierowany właśnie do Ciebie. Dzięki niemu zyskasz fundusze na usunięcie przestarzałych źródeł ciepła oraz zakup nowoczesnych rozwiązań, które spełniają rygorystyczne wymagania emisyjne i energetyczne.

Na co m.in. przeznaczysz pozyskane w ten sposób pieniądze? Są to różnego rodzaju działania związane z termomodernizacją, jak np. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, pompy ciepła, a także instalacji fotowoltaicznej.

Kredyt na fotowoltaikę – jakie warunki musisz spełnić?

Jeśli nie dysponujesz wolnymi środkami, ratunkiem będzie na kredyt na fotowoltaikę. To rozwiązanie przygotowane przez banki w związku z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Kredyty są przyznawane na preferencyjnych warunkach, a umowy dostosowane do zasad programów dofinansowań takich jak „Czyste Powietrze”, aby ułatwić Ci całe przedsięwzięcie.

Dobrym przykładem jest Kredyt Czyste Powietrze w Banku BNP Paribas (RRSO 11,17%). To rozwiązanie przygotowane specjalnie dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”. Jeśli złożysz wnioski o kredyt na fotowoltaikę do banku oraz dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) za pośrednictwem banku, to po ich zatwierdzeniu uzyskasz kredyt, a pieniądze z programu trafią do banku na spłatę kapitału Kredytu Czyste Powietrze.

Aby uzyskać kredyt na panele fotowoltaiczne, musisz spełniać kryteria programu „Czyste Powietrze” dotyczące własności lub współwłasności nieruchomości. W przypadku wspomnianego Kredytu Czyste Powietrze w Banku BNP Paribas, możesz wnioskować o sumę do 150.000 zł na okres do 12 lat. Jednocześnie masz szansę uzyskać nawet do 99 000 zł dotacji z programu Czyste Powietrze na spłatę kapitału kredytu. Sprawdź, jak skorzystać z oferty i zacząć samemu produkować prąd dla Twojego domu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie, które przeznaczysz m.in. na fotowoltaikę?

1. Przyjdź do oddziału banku lub partnera, z którym współpracuje Bank BNP Paribas i sprawdź, czy spełniasz warunki skorzystania z programu „Czyste Powietrze”.

2. Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.

3. Jeśli decyzja kredytowa będzie pozytywna – pracownicy Banku BNP Paribas pomogą Ci złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Jeżeli WFOŚiGW zatwierdzi Twój wniosek – podpisz umowę kredytową i rozpocznij realizację inwestycji.

*5. Po zrealizowaniu inwestycji – złóż do WFOŚiGW wniosek o płatność. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu kwota dotacji zostanie przekazana do banku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 6.02.2023 r. wynosi 11,17%.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

Artykuł sponsorowany przez Bank BNP Paribas.