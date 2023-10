Ukraina: Putin kieruje Redutą

Rosyjska „prywatna firma wojskowa” Reduta, której bojownicy brali udział w wojnie przeciwko Ukrainie, to formacja zbrojna kontrolowana i finansowana przez rosyjski wywiad wojskowy GRU - pisze Radio Swoboda, powołując się na ustalenia dziennikarzy projektów Schemy i Sistiema.

Pod firmę Redut podlega co najmniej 20 formacji zbrojnych, liczących łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób - podaje Radio Swoboda.

Na związek z rosyjskim wywiadem wskazują wewnętrzne dokumenty firmy Reduta, do których dotarli dziennikarze.

W ramach dziennikarskiego śledztwa zidentyfikowano ok. 100 bojowników i dowódców tej formacji. Co najmniej czterech zidentyfikowanych bojowników jednostki podlegającej fikcyjnej firmie wojskowej Reduta - Wilki - to byli albo obecni funkcjonariusze GRU.

Dziennikarze rozmawiali także z osobami, odpowiadającymi za werbunek bojowników oraz z najemnikami. Wśród rozmówców byli bojownicy, którzy w 2022 roku trafili do ukraińskiej niewoli, a następnie zostali skazani za torturowanie mieszkańców obwodu charkowskiego.

Ustalono także, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę część bojowników tej formacji uczestniczyła w walkach w obwodzie kijowskim, charkowskim, donieckim i ługańskim.

