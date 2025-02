Marta Nawrocka w tygodniku „Sieci”

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Marta Nawrocka udziela obszernego wywiadu w którym opowiada o okolicznościach w jakich Nawroccy postanowili wejść do świata polityki, opisuje jak wygląda ich życie rodzinne oraz przekonuje dlaczego Karol Nawrocki jest doskonałym kandydatem na prezydenta.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Mój mąż kocha Polskę

W szczerej rozmowie z Marcinem Wikło, zatytułowanej „Mój mąż kocha Polskę”, Marta Nawrocka opowiada o chwili, kiedy rodzina Nawrockich zdecydowała się wejść do świata polityki.

Podczas tej rozmowy stanęliśmy w całkowitej prawdzie i niczego nie chcieliśmy forsować na siłę. Położyliśmy na stół wszystkie za i przeciw. Wiedzieliśmy, że skoro przychodzi spoza polityki, to będzie się musiał nauczyć tych reguł. Nie był też szeroko znany poza gronem osób interesujących się historią. I to ode mnie wtedy padło: „To wymagające zadanie, ale jeśli się na to decydujemy, wygrasz te wybory”.

Trump nie wie, jak skończyć wojnę

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zakończenie konfliktu między Rosją a Ukrainą w ciągu pierwszych 100 dni od objęcia urzędu. Jakie ma na to szanse i co będzie musiał poświęcić, by to osiągnąć ocenia Jan Rokita w artykule „Trump nie wie, jak skończyć wojnę”.

To rzecz normalna w międzynarodowej polityce – gdy jedna strona (w tym przypadku Ameryka) inicjuje spektakularne spotkanie, budząc olbrzymie nadzieje na zakończenie wojny, a nie pokazuje przy tym politycznych narzędzi przybliżenia się do tego celu, wizerunkowy efekt takiej dyplomacji musi być kiepski – ocenia publicysta.

Co zrobi Franciszek?

Poważny kryzys zdrowotny papieża wskazuje, że najprawdopodobniej w Watykanie wkrótce nastąpią nieuchronne zmiany. Goran Andrijanić w tekście „Co zrobi Franciszek?” przewiduje najbardziej prawdopodobny bieg wydarzeń w Watykanie w najbliższych miesiącach i wskazuje na największe wyzwania z jakimi będzie musiał się zmierzyć Kościół Katolicki po zakończeniu pontyfikatu Franciszka.

Czego obawiają się Niemcy

W publikacji „Czego obawiają się Niemcy” Aleksandra Rybińska pisze o nastrojach politycznych w przededniu wyborów w Niemczech.

Kampanię wyborczą przerwały trzy brutalne ataki w ciągu dwóch miesięcy – w Magdeburgu, Aschaffenburgu i Monachium. Dwa z nich uznano za czyny terrorystyczne. W ich wyniku zginęło 10 osób, a ponad 340 zostało rannych. Sprawcami byli nielegalni migranci, którym w dwóch przypadkach udało się uniknąć deportacji.

Misja pokojowa czy wojenna?

Konrad Kołodziejski w artykule „Misja pokojowa czy wojenna?” zastanawia się czy Polska powinna wysłać kontyngent wojskowy na Ukrainę oraz kreśli możliwe reperkusje polityczne takiej decyzji. Toczące się obecnie negocjacje pokojowe będą miały olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo Polski, tymczasem rząd Koalicji 13 Grudnia nie bardzo ma pomysł na zabezpieczenie naszych interesów na arenie międzynarodowej.

O bezradności premiera wobec nadchodzących historycznych wyzwań świadczył żenujący filmik, który on sam wrzucił do internetu. Gdy do Polski pielgrzymowali ważni urzędnicy administracji Donalda Trumpa, premier ostentacyjnie obierał ziemniaki. To fatalny znak na przyszłość, wskazujący, że nawet w chwili próby Tusk nie jest w stanie uwolnić się od swoich fiksacji – celnie zauważa Kołodziejski.

Apartheid po polsku

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” także artykuł Piotra Gursztyna pt. „Apartheid po polsku” w którym autor pochyla się nad postępującą dyskryminacją coraz szerszych grup obywateli, którzy głosują konserwatywnie.

Przekaz jest jasny. Najpierw likwidacja liderów, potem reedukacja szeregowych stronników, czyli milionowych rzesz obywateli drugiej kategorii. Terror plus inżynieria społeczna. W przypadku Polski oznacza to, że w oczach władzy drugą kategorią jest przynajmniej połowa mieszkańców naszego kraju – zauważa publicysta.

Ponadto w tygodniku także artykuły i komentarze bieżących wydarzeń pióra Jana Pietrzaka, Bronisława Wildsteina, Macieja Walaszczyka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz, Krzysztofa Feusette.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne online w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Zapraszamy też do oglądania audycji telewizji wPolsce24 - na 52 kanale telewizji naziemnej oraz u operatorów: Vectra - 825. Polsatbox - 196. UPC/Play - 121 i 339. Netia - 192. Evio - 43 oraz na stronie https://wpolsce24.tv