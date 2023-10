Sytuacja na stacjach benzynowych jest prowokowana przez działania koncernów, dla których Orlen – w wyniku swojego rozwoju - stał się konkurencją. To one wywołują sztuczny niepokój, to jest wojna gospodarcza – mówi w rozmowie z portalem wGospodarce.pl dr. Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej