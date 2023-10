Prof. Krysiak: Dziury budżetowej nie ma. Trzeba tylko umieć zarządzać

„Jeśli chodzi o dług w relacji do PKB, to Polska jest w dużo lepszej sytuacji niż Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy czy nawet Wielka Brytania. Nasz dług do PKB jest na poziomie ok. 50 proc., w Niemczech wynosi ok. 70 proc. a pozostałe kraje to dużo ponad 100 proc. Przestrzeń, jaką mamy w budżecie jest więc jeszcze bardzo duża” - mówi prof. Zbigniew Krysiak, ekspert z Instytutu Myśli Schumana, w wywiadzie dla portalu wPolityce.

„Trzeba apelować do ugrupowań takich jak PSL, Konfederacja, Polska 2050, że celem pana Donalda Tuska nie jest stworzenie z Polski wspaniałej gospodarki. Celem są interesy Niemców i utworzenie superpaństwa. Dlatego, jak sądzę, takie ugrupowania jak PSL czy Konfederacja, o mocnej tożsamości narodowej, odwołujące się do patriotyzmu, interesu narodowego, interesu Polaków czy polskiej wsi, są świadome lub uświadomią to sobie i nie dołączą do działań wspierających pana Tuska w tworzeniu superpaństwa” - mówi prof. Krysiak w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Prof. Krysiak przypomina, że Platforma Obywatelska zapomniała, że jej ministrowie, kiedy rządziła, mówili, że „pieniędzy nie ma i nie będzie”. Wtedy pieniędzy nie było, bo grasowały mafie vatowskie i zamiast je zwalczać, likwidować, znaleziono „furtkę” - przeniesiono nasze pieniądze z funduszy emerytalnych. prof.

