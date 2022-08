Prof. Krysiak: Niemcy ciągną w dół gospodarkę UE

„Już od wielu lat obserwujemy, że sam model gospodarczy Europy, czy głównie Unii Europejskiej jest coraz mniej efektywny, coraz mniej konkurencyjny” - mówi portalowi wPolityce.pl prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana

Odnosząc się do danych ekonomicznych, wskazujących na zwijanie się niemieckiej produkcji, prof. Zbigniew Krysiak stwierdza, iż „to wynika z tego, że Niemcy nie zmieniają modelu gospodarczego”.

Cały czas próbują funkcjonować na zasadzie wyciskania niskich kosztów ze strony kooperantów. Polska tworzy różne półprodukty, które tam wchodzą do produktów końcowych. Niemcy się przyzwyczaili do składania tej produkcji wyrobów końcowych, na które jest bardzo duża marża, gdy tymczasem nie uwzględnili zjawiska konkurencyjności. W tej chwili redukujemy nasz import w zakresie różnych produkowanych wyrobów z Niemiec na rzecz tych, które robimy w kraju, bądź też kupujemy od innych partnerów, na przykład z Europy Środkowej, czy innych zagranicznych kooperantów — wyjaśnia.

Niemcy nastawiały się do tego, że będą dominować w ramach Unii Europejskiej i będą centrum, wokół którego będą się kręciły te satelity. Podobny błąd Niemcy zrobiły w stosunku do Chin, bo cały czas liczyli na niskie koszty produkcji, gdy tymczasem Chiny wzbogaciły się poprzez uzyskanie technologii. Teraz w zasadzie Niemcy stają się tam mniej potrzebni — zauważa, wskazując, iż „to jest typowy błąd Niemców w układzie w ogóle globalnym prowadzenia ich polityki gospodarczej i też polityki modelu biznesowego. Moim zdaniem to jest główna przyczyna”.