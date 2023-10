USA naciskają na ONZ. W tle wojna

Stany Zjednoczone przygotowały w sobotę projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potwierdzającej, że Izrael ma prawo do samoobrony. Od Iranu dokument domaga się zaprzestania eksportu broni do „milicji i grup terrorystycznych zagrażających pokojowi i bezpieczeństwu w całym regionie”.

Projekt rezolucji, do którego dotarł Reuters, wzywa do ochrony ludności cywilnej, w tym osób próbujących dostać się w bezpieczne miejsce. Podkreśla, że państwa muszą przestrzegać prawa międzynarodowego w reakcji na „ataki terrorystyczne” i apeluje o „ciągłą, wystarczającą i niezakłóconą pomoc dla Strefy Gazy”.

Dokument nie przewiduje przerwy w walkach ani rozejmu. Wzywa natomiast wszystkie państwa, aby spróbowały powstrzymać „przemoc w Gazie lub jej rozprzestrzenianie się na inne obszary w regionie, w tym poprzez żądanie natychmiastowego zaprzestania przez Hamas i inne ugrupowania zbrojne wszelkich ataków”.

Od Iranu amerykański projekt żąda “zaprzestania wysyłania broni do grup zagrażających pokojowi i bezpieczeństwu w całym regionie, w tym Hamasowi.

Według Reutersa nie jest jasne, czy i kiedy USA planują poddać projekt pod głosowanie. Aby rezolucja została przyjęta, potrzeba głosów co najmniej dziewięciu członków Rady Bezpieczeństwa i nie zgłoszenia weta przez nikogo z jej pięciu stałych członków (USA, Chiny, Rosja, Francja i Wielka Brytania).

Jak przypomina Reuters Stany Zjednoczone w środę zawetowały przygotowany przez Brazylię projekt, który wzywał do “humanitarnych przerw” w walkach między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Miałoby to umożliwić dostarczanie pomocy humanitarnej do Gazy.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield wyraziła rozczarowanie, że brazylijski projekt nie wspomniał o prawie Izraela do samoobrony. Uzasadniła weto potrzebą poświęcenia więcej czasu na działania dyplomatyczne.

7 października bojownicy Hamasu przedarli się przez bariery otaczające Strefę Gazy i zabili w izraelskich miastach i kibucach 1400 osób. W odwecie Izrael zaatakował Gazę z powietrza, wprowadził jej blokadę i przygotowuje się do ofensywy lądowej. Władze palestyńskie twierdzą, że w enklawie zginęło ponad 4000 osób. Według szacunków ONZ ponad milion osób straciło dach nad głową

