Zełenski wymaże dziesiątki tysięcy skorumpowanych urzędników

Szef ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) Ołeksandr Nowikow: Swoim ewentualnym podpisem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski sprawi, że ponad 35 tys. osób może zostać usuniętych z rejestru skorumpowanych urzędników; to duże zagrożenie dla naszego państwa - powiedział w poniedziałek szef NAZK. Ołeksandr Nowikow, komentując ustawę uchwaloną przez parlament

Na biurku Zełenskiego czeka na podpisanie ustawa „O zmianach w Kodeksie wykroczeń administracyjnych i innych ustawach dotyczących usprawnienia procedury pociągnięcia do odpowiedzialności osób upoważnionych do pełnienia funkcji państwowych lub samorządowych”.

Faktycznie usuwa ona z naszego rejestru osoby, które dopuściły się przestępstw związanych z korupcją, w tym około 12 tys. osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Osoby te będą mogły następnie uczestniczyć, na przykład, w zamówieniach publicznych. To ogromne ryzyko, mam nadzieję, że prezydent nie podpisze tej ustawy - powiedział Nowikow w wywiadzie dla Radia Swoboda.

Szef NAZK dodał, że obecnie rejestr skorumpowanych urzędników obejmuje około 45 tys. osób, które dopuściły się korupcji lub przestępstw z nią związanych, w tym m.in. 12 tys. osób skazanych za przestępstwa korupcyjne, 25 tys. osób ściganych za przestępstwa administracyjne i 2 tys. osób za wykroczenia dyscyplinarne związane z korupcją.

Jeśli ustawa (…) wejdzie w życie, to w rejestrze pozostanie około 10 tys. osób. 35 tysięcy, w tym 10 tys. tych, którzy popełnili przestępstwa korupcyjne, odejdzie w zapomnienie - podkreślił Nowikow.

NAZK to powołany do życia w 2015 roku centralny organ ukraińskiej władzy wykonawczej o specjalnym statusie, który ma za zadanie rozwój i wdrażanie państwowej polityki antykorupcyjnej. Omawiany rejestr to strona internetowa zawierająca informacje o osobach fizycznych i prawnych, które dopuściły się przestępstw korupcyjnych. NAZK prowadzi ją od lutego 2019 roku. W rejestrze można uzyskać zaświadczenie o figurowaniu (bądź nie) na liście osób i podmiotów prawnych, na które nałożono sankcje karne za przestępstwo korupcyjne.

Od 4 września rejestr skorumpowanych urzędników jest dostępny online z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa państwa.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Washington Post: To Ukraińcy zabili ludzi Kremla

CZYTAJ TEŻ: PSL stawia dalej na koalicję z KO, Lewicą i Polską2050