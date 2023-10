Ponad 40 proc. Polaków zetknęło się z próbą oszustwa finansowego

42 proc. Polaków deklaruje, że spotkało się z próbą przestępstwa finansowego - wynika z badań zleconych przez Bank Pocztowy, w ramach programu społecznego pn. „Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta”. W przypadku 7 proc. próba ta się udała. Najbardziej popularną metodą oszustwa był sposób „na wnuczka” i „na dopłatę do paczki”. W minionym roku oszuści wyłudzili metodą „na wnuczka” 142 mln zł.

„Cyberoszustwa coraz częściej dotykają Polaków, w tym szczególnie osoby z grupy wiekowej 50+. Niestety w cyfryzującym się świecie coraz popularniejsze stają się oszustwa z użyciem nowoczesnych narzędzi zdalnej komunikacji, tj. smsów, maili czy rozmów telefonicznych. Z badań wynika, ze aż 42 proc. ankietowanych spotkało się z oszustwem online. Oszuści posługujący się metodami np. „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika banku” w samym 2022 roku wyłudzili na terenie całego kraju - jak szacuje Policja - ponad 140 mln złotych! Te dane szokują, dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja. Banki coraz częściej umożliwiają weryfikację doradcy klienta w aplikacji mobilnej. To, czy dzwoni do nas prawdziwy policjant zawsze można zweryfikować kontaktując się z odpowiednią jednostką Policji, którą wskazał ten policjant. Trzeba pamiętać, że pracownicy banku czy policjanci nie pytają nigdy ile ich rozmówca posiada pieniędzy w domu lub na lokacie, nie pytają o numer karty, numer PIN do karty, ani o hasło do bankowości internetowej. Należy chronić te dane i nie podawać żadnej osobie. Warto te proste zasady stosować, biorąc udział jednocześnie w różnego rodzaju szkoleniach, aby uniknąć cyberoszustw” - mówi Krzysztof Mucha, zastępca dyrektora departamentu bezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego w Banku Pocztowym.