Kolejna partia koreańskiej broni ruszyła do Polski

Osiemnaście armatohaubic K9 Thunder wyruszyło w drogę do Polski

Okazuje się, że Hanwha specjalnie podwoiła właściwości produkcyjne, by szybciej realizować dostawy. Właśnie między innymi do Polski

Cała ramowa umowa dotyczy pozyskania z Hanwha Defense łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 oraz ich spolonizowanej wersji K9PL. Zatwierdzona została w lipcu 2022 roku przez Mariusza Błaszczaka.

- Jest to pierwsza partia K9 wysłana do Polski po przybyciu partii 48 haubic K9 pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku. Hanwha Aerospace podwoiła swoje linie produkcyjne K9 w ramach niezachwianego zaangażowania w produkcję i dostarczanie haubic K9 do Polski i innych krajów-klientów terminowo, a nawet przed terminem - czytamy w komunikacie firmy.

Tech WP/KG