Gaz zdrożał, ropa mocno staniała!

W poniedziałek Gaz ziemny w hubie TTF zdrożał do 50,61 euro za MWh, Baryłka ropy Brent staniała do 87,19 dol., WTI do 83,29 dol

W poniedziałek po godz. 17.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad zdrożał o 0,16 proc., do 50,61 euro za MWh. W kontraktach grudniowych gaz zdrożał o 0,22 proc., do 53,15 euro za MWh.

W poniedziałek ok. godz. 8.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad zdrożał o 3,4 proc., do 52,25 euro za MWh. W kontraktach grudniowych gaz zdrożał o 3,05 proc., do 54,65 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

Ropa mocno w dół

W poniedziałek po godz. 17.15 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 2,25 proc., do 87,19 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku obniżyły się o 2,63 proc., do 83,29 dol.

W poniedziałek ok. godz. 8.00 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 2,51 proc., do 88,21 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku obniżyły się o 1,44 proc., do 84,31 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

PAP, mw

