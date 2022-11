PKB za III kw. w górę, polska gospodarka przeskoczyła recesję

W trzecim kwartale PKB Polski był wyższy niż w drugim, jego wzrost w skali roku wyniósł 3,5 proc., a więc nasza gospodarka uniknęła technicznej recesji. Wprawdzie mamy do czynienia z pewnym spowolnieniem, niemniej wynik ten jest lepszy od prognoz analityków – informuje portal businessinsider.com.pl

Nie spełniły się pesymistyczne scenariusze wystąpienia w Polsce technicznej recesji. Mówilibyśmy o niej, gdyby spadek PKB notowany był w dwóch kolejnych kwartałach. W drugim kw. PKB zmalał w porównaniu do pierwszego o 2,1 proc., jednak pomiędzy drugim i trzecim kwartałem nastąpiło odbicie, zgodnie z wtorkowymi danymi GUS wynoszące 0,9 proc. Negatywny trend kurczenia się produktu krajowego brutto został przełamany.

Ostatnie prognozy ekonomistów sugerowały wzrost PKB kwartał do kwartału o 0,2 proc. Możemy więc mówić o pozytywnym zaskoczeniu, choć i tak oceny ekspertów były lepsze niż te z połowy roku. Większość najważniejszych danych makroekonomicznych publikowanych ostatnio, takich jak sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, bezrobocie itp. sugerowało całkiem łagodne wejście w kryzys – czytamy na businessinsider.com.pl.

Technicznej recesji w Polsce więc nie ma, co nie znaczy, że gospodarka nie zwolniła. Według najnowszych danych w III kw. mamy w ujęciu rocznym wzrost o 3,5 proc., ale rok temu wzrost ten wynosił 5,8 proc. Jak prognozował Narodowy Bank Polski, w całym 2022 r. wzrost PKB wyniesie 4,6 proc., za to w przyszłym roku zwolni do 0,7 proc. - aby w 2024 r. odbić do 2 proc.

Portal informuje, że opublikowane we wtorek dane GUS nie zawierają bardziej szczegółowych informacji na temat struktury PKB.

businessinsider.com.pl/mt