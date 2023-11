Tą historią żyje Polska. "Gołębie są w cenie samochodu"

Dwukrotny mistrz świata w boksie - Mike Tyson początkiem listopada odwiedził Piątnicę. Tam kupił od lokalnego hodowcy 100 gołębi rzadko spotykanej rasy. W rozmowie z RMF24 wójt wsi Piątnica potwierdził obecność wielu hodowców w regionie i dodał, że „kwota za jednego ptaka przekracza cenę luksusowego samochodu osobowego”.

Odwiedziny legendy boksu w Polsce wyszły na jaw, kiedy do sieci trafiły zdjęcia i filmiki pokazujące Tysona pod Łomżą. Całą sprawę opisały lokalne media - portal mylomza.pl. Tamtejsi dziennikarze dotarli do informacji, że u lokalnych weterynarzy chciano zaszczepić około 100 ptaków, tak by można je było przetransportować do USA.

Według niepotwierdzonych informacji „Faktu” Mike Tyson przyleciał do Piątnicy 5 listopada. Tam też kupił zapomnianą rasę gołębi. Hodowca podpisał klauzulę, która nie pozwoliła mu zdradzać szczegółów sprzedaży.

O to wydarzenie RMF zapytało wójta gminy Piątnicy Artura Wierzbowskiego. Jednak jak sam przyznał, o wizycie dowiedział się po wyjeździe boksera.

Szczerze żałuję, nawet w związku z tym, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego i śledzę - może nie od początku - karierę pana Tysona, oglądałem jego walki bokserskie - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem, dziennikarz RMF RM. Działający na naszym terenie Polskiego Związku Gołębi Pocztowych w Łomży obecnie liczy około 160 hodowców z sekcji łomżyńskiej, Łap, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa, Nowogrodu, Konarzyc, Wizny. Mają oni pod swoją opieką około 16 tys. gołębi - zdradza

Według niego wybór gołębi z Piątnicy nie był przypadkowy, ponieważ w regionie istnieje wiele doświadczonych hodowców. Polski Związek Gołębi Pocztowych w Łomży obecnie liczy około 160 hodowców z różnych sekcji, zarządzających 16 tysiącami gołębi. Wójt podkreśla, że oprócz gołębi pocztowych, w Piątnicy hodowane są również gołębie ozdobne, co cieszy go z uwagi na pasję i zaangażowanie mieszkańców.

Samorządowiec z dumą informuje o obecności mistrzów świata i Polski w gołębiarstwie na swoim terenie. Dodaje, że mieli gołębia z Piątnicy, który zdobył medal olimpijski na Olimpiadzie Gołębi Pocztowych.

To są naprawdę ludzie z pasją. Od wielu lat zajmują się tym i dlatego odnoszą takie sukcesy. Dlatego nie dziwie się, że Mike Tyson zagościł na terenie gminy Piątnica - zaznaczył.

