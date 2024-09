Ta obwodnica to oddech dla Polski wschodniej!

Kierowcy mogą już jeździć jedną jezdnią obwodnicy Łomży na drodze S61 Via Baltica. W poniedziałek po południu oddano ją do użytku. Druga jezdnia, a tym samym cała obwodnica ma być gotowa w drugiej połowie 2025 r.

Udostępnienie łomżyńskiej obwodnicy kierowcom, wraz z nową przeprawą przez dolinę rzeki Narew, oznacza że przejezdna jest już cała trasa Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku, a z Łomży wyprowadzony został ruch tranzytowy - podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Udostępniliśmy kierowcom jedną jezdnię obw. Łomży. Ruch odbywa się na niej w obu kierunkach, tym samym tranzyt już omija miasto – podała w mediach społecznościowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Do użytku oddano lewą, zachodnią nitkę łomżyńskiej obwodnicy, prawa jest w budowie.

Obwodnica Łomży to blisko 13 km odcinek S61 od węzła drogowego Łomża Zachód do węzła Kolno. Ponieważ ruch w obu kierunkach odbywa się jedną jezdnią, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

„Nie ma natomiast ograniczeń tonażowych, co sprawia, że z obwodnicy mogą korzystać pojazdy ciężkie. Wyłączone z ruchu są także węzły Nowogród i Łomża Północ, które będą oddane do użytku wraz z drugą jezdnią w 2025 r.” - poinformowała GDDKiA.

W stronę nowego mostu na Narwi ruszyły pierwsze samochody / autor: PAP/Artur Reszko

Tiry ominą w końcu miasto

Uczestniczący w otwarciu obwodnicy politycy i lokalni samorządowcy podkreślali, że oddanie do użytku tej inwestycji to wyczekiwane od lat wyprowadzenie tirów z Łomży, ważne także dla sąsiednich gmin. Podkreślano, że uciążliwość tirów była duża. Powołując się na dane z Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020/2021 GDDKiA podało, że drogą krajową nr 61 na odcinku od granic Łomży do miejscowości Kisielnica przejeżdżało 14,4 tys. pojazdów na dobę, a w mieście i za miastem tworzyły się długie korki.

„Trzynasty odcinek realizacyjny Via Baltiki, 13-kilometrowy. Trudno nie powiedzieć, że to szczęśliwa trzynastka dla miasta Łomży i okolic Łomży. Znikną tiry, znikną te utrudnienia, te spaliny, które tak bardzo utrudniają życie” - powiedział dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

Ogromny ruch tranzytowy ominie w końcu Łomże i okolice / autor: PAP/Artur Reszko

Most nad Narwią rekordowo długi

W ramach budowy obwodnicy powstał także najdłuższy most w Podlaskiem. Przeprawa nad doliną Narwi ma 1,2 km. „Umożliwia bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad doliną Narwi i samą rzeką. Przestrzeń pod obiektem pełni funkcję przejścia dla zwierząt. Znajdą się tam również cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym” - podała GDDKiA.

Łomżyńską obwodnicę buduje firma Intercor (wartość umowy 713 mln zł), która przejęła w 2022 r. kontrakt po poprzednim wykonawcy, z którym rozwiązano umowę w 2021 r. W ramach inwestycji powstanie oprócz obwodnicy także jednojezdniowy fragment drogi krajowej nr 64 o długości prawie 7 km od węzła Łomża Północ do Elżbiecina. „Skrzyżowania w postaci rond zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z istniejącą DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z istniejącą DK64)” - poinformowali drogowcy.

Prace nad całością inwestycji potrwają jeszcze rok / autor: PAP/Artur Reszko

Duży udział funduszy unijnych

Z danych GDDKiA wynika, że odcinek S61 Łomża Zachód-Kolno sfinansowano w ramach większego odcinka S61 Łomża Zachód- Stawiski. 440,4 mln zł na ten cel pochodziło z UE z programu Infrastruktura i Środowisko. W 2024 r. podpisano też umowę na drugą fazę projektu z pieniędzy z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) na odcinek od węzła Łomża Zachód i Kolno. Z UE na ten cel pochodzi 245,9 mln zł.

Via Baltica prowadząca do krajów nadbałtyckich ma w Polsce 220 km.

PAP, sek

