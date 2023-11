Firmy energochłonne dostaną ponad 1,7 mld zł rekompensat

95 przedsiębiorstw energochłonnych otrzyma rekompensaty za 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznał łącznie 1 746 mln zł i jest to kwota ponad dwukrotnie większa niż rok temu.

Wnioski o rekompensaty za 2022 r. złożyło 95 przedsiębiorstw, a średnia kwota – wypłaconej rekompensaty za 2022 r. – wyniesie 18,4 mln zł. Rok wcześniej kwota ta wynosiła 8,5 mln zł. Jak komunikuje Urząd, wyższa kwota na jedną firmę wynika przede wszystkim ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, które są uwzględniane przy wyliczaniu rekompensat (terminowa cena uprawnień uwzględniana w 2023 r. – 247,18 zł/t, natomiast uwzględniana w 2022 r. – 111,35 zł/t).

Najwięcej, bo prawie 822 mln zł (47 proc. budżetu) otrzymały przedsiębiorstwa z przemysłu metalurgicznego (5 sektorów). Kolejnymi sektorami z największym wsparciem są: branża papiernicza, petrochemiczna oraz przemysł podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Sektorom tym przyznano za 2022 r. w sumie 1 709 mln zł rekompensat, czyli ok. 98 proc. wszystkich przyznanych środków.

Kwota przyznanych rekompensat za 2022 r. według sektorów i podsektorów (w mln zł) / autor: URE

System rekompensat został wprowadzony w Polsce w 2019 r., a środki pochodzą z aukcji uprawnień do emisji CO2. URE przypomina, że rekompensaty przyznawane są z powodu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Pomocą publiczną obejmowane są przedsiębiorstwa z takich sektorów jak hutnictwo i inne gałęzie przemysłu metalurgicznego, branża papiernicza, czy przemysł chemiczny i petrochemiczny.

Łączna kwota rekompensat przyznana za lata 2019-2022 / autor: URE

Suma wszystkich, przyznanych dotychczas rekompensat, wynosi ok. 3,7 mld zł.

rb