W aukcjach OZE na sprzedaż trafi energia za ponad 40 mld zł

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił harmonogram 7 listopadowych aukcji dla nowych instalacji OZE. Aukcje rozpoczną się 13 listopada i zakończą się 22 listopada. Łącznie na sprzedaż trafi 88 TWh zielonej energii o wartości maksymalnej 40,8 mld zł.

Jak poinformował Urząd, pierwsze, z przeprowadzonych aukcji, które odbędę się 13 i 14 listopada są skierowane dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla instalacji do spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. W kolejnej – 15 listopada - będą mogły wziąć udział instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji, o zainstalowanej mocy powyżej 1 MW. 16 i 17 listopada zaplanowano aukcje dla wodnych źródeł, wykorzystującym biopłyny i geotermię (dla mocy zarówno poniżej jak i powyżej 1 MW). 21 i 22 listopada odbędą się ostatnie zaplanowane na ten rok aukcje, przeznaczone dla fotowoltaiki i instalacji wiatrowych na lądzie (w dwóch koszykach: dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW).

W aukcjach przeprowadzonych w 2022 r. do sprzedaży przeznaczono nieco ponad 34 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł o łącznej wartości ponad 14,3 mld zł. Przy czym spośród siedmiu, przeprowadzonych w grudniu aukcji, jedynie trzy zostały rozstrzygnięte. W ich wyniku zakontraktowano łącznie zaledwie ok. 8,5 TWh (25 proc.) energii elektrycznej o wartości niespełna 2,5 mld zł (17 proc.). Wszystkie aukcje były dedykowane nowym instalacjom nowym. Spośród wszystkich wygranych ofert (204) ponad 96 proc. stanowiły instalacje fotowoltaiczne (197), pozostali zwycięzcy to instalacje wiatrowe (5) oraz hydroelektrownie (2). Jak informował URE, największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW. Przystąpiło do niej 88 wytwórców, którzy złożyli 197 ofert. Wszystkie spośród ofert zostały złożone przez inwestujących w fotowoltaikę. W ramach tego koszyka - na zakup 11,25 TWh energii - przeznaczono ponad 3,8 mld zł. Sprzedano zaledwie 14 proc. wolumenu energii w ramach 156 ofert zgłoszonych przez 68 wytwórców, o łącznej wartości zaledwie 434 mln zł (nieco ponad 11 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

Tegoroczne aukcje są skierowano wyłącznie dla tzw. nowych instalacji. Wynika to z rozporządzenia rady ministrów „w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027”.

Przyjęte we wspomnianym rozporządzeniu maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach 2022-2027, mają umożliwić powstanie i funkcjonowanie 13 GW nowych instalacji OZE. Zgodnie z rozporządzeniem Oferowany łączny roczny wolumen oraz maksymalna wartość energii przeznaczone do sprzedaży w aukcji w 15-letnich okresach wsparcia wyniosą w roku:

• 2022 – 34 087 500 MWh o wartości 14 377 500 000 zł;

• 2023 – 87 900 000 MWh o wartości 40 780 500 000 zł;

• 2024 – 44 587 500 MWh o wartości 17 002 500 000 zł;

• 2025 – 75 900 000 MWh o wartości 31 053 000 000 zł;

• 2026 – 76 087 500 MWh o wartości 24 877 500 000 zł;

• 2027 – 76 087 500 MWh o wartości 24 877 500 000 zł.

W latach 2022-2027 planowana jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach, dzięki której zakłada się powstanie instalacji wykorzystujących:

• energię wiatru na lądzie – 3000 MW (w instalacjach pow. 1 MW);

• energię promieniowania słonecznego – 9000 MW (po 4500 MW w instalacjach do 1 MW oraz pow. 1 MW);

• hydroenergię – 180 MW (60 MW w instalacjach do 1 MW oraz 120 MW pow. 1 MW);

• biogaz rolniczy – 300 MW (w instalacjach pow. 1 MW);

• biogaz składowiskowy/biogaz z oczyszczalni ścieków/biogaz inny/biomasa/odpady (w instalacjach pow. 1 MW) – 660 MW;

• biogaz składowiskowy/biogaz z oczyszczalni ścieków/biogaz inny/biomasa (w instalacjach do 1 MW) – łącznie 60 MW.

Z danych ARE wynika, że moc elektryczna zainstalowana w źródłach odnawialnych wyniosła na koniec maja tego roku ok. 25 GW (24 951,3 MW), dla porównania w analogicznym okresie rok temu przekraczała 19 GW (19 666,8 MW), oznacza to wzrost o 26,9 proc. Na pierwszym miejscu plasuje się fotowoltaika z mocą zainstalowaną o wartości 13 925,8 MW (wzrost roczny o prawie 38 proc.), a na drugim źródła wiatrowe, których moc zainstalowana na koniec maja tego roku wyniosła 8 760,5 MW (wzrost roczny o 19,2 proc.) Łączna moc zainstalowana źródeł energii w Polsce w opisywanym okresie wyniosła 62 574,5 MW (moc zainstalowana w źródłach konwencjonalnych wynosiła 36 210,3 MW).

