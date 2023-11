Atomowa moc wysłana Korei: Mocny przekaz USA!

Gdy Korea Północna testuje nerwy oficerów południa, Stany Zjednoczone nie pozostają ślepe na sytuację w regionie. I sięgają po solidny argument.

Tym argumentem jest bombowiec strategiczny B-52, który wczoraj przyleciał do Korei Płd na ćwiczenia lotnicze z sojusznikiem jakim jest Seul.

Jak informuje „The Korea Herald”, największa gazeta w kraju, będą to szóste ćwiczenia lotnicze armii USA i Korei Płd tylko w tym roku. Wszystko spowodowane jest coraz bardziej agresywnymi ruchami północy, jak również niedawnymi testami nowych silników rakietowych na paliwo stałe, jakimi chwaliła się propaganda Pjongjangu.

Bombowiec B-52 to maszyna zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych. Choć technologia ta wywodzi się z lat 50-tych XX wieku (pierwszy raz „oblatano” B-52 właśnie w roku 1952) do dziś pozostaje prawdziwą latającą fortecą amerykańskich wojsk powietrznych.

Nie będzie to jednak jedyny amerykański sprzęt przybywający do Korei. Według źródeł na które powołuje się „The Korea Herald” do portu wojennego w Busan przybyć ma też okręt atomowy USS Carl Vinson. Jak widać Waszyngton i Seul wysyłają władzom Korei Północnej jasny sygnał.

