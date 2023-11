Obajtek przypomina! "Grupa Orlen gotowa na przejęcie"

Decyzja zarządu Grupy Azoty o wstrzymaniu sprzedaży Zakładów Azotowych „Puławy” nie służy stabilizacji ich sytuacji finansowej oraz rynkowi nawozowemu - ocenił we wtorek na platformie X (d. Twitter) prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak podkreślił, Orlen wciąż jest gotowy na przejęcie Puław.

Grupa Azoty poinformowała w poniedziałek, że podejmie rozmowy z Orlenem o rezygnacji ze sprzedaży koncernowi spółki zależnej Zakładów Azotowych „Puławy”. Na początku czerwca zarząd Grupy Azoty informował, że podpisany został „dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji” pomiędzy Grupą Azoty Puławy, Orlenem i Grupą w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji Grupy Azoty Puławy przez Orlen.

Grupa Orlen wciąż jest gotowa na przejęcie Puław - zadeklarował jednocześnie Obajtek we wtorkowym wpisie w mediach społecznościowych.

Pod koniec września prezes Orlenu odnosząc się do możliwości przejęcia puławskich Azotów zapewnił, że „analizy trwają” i dodał: „to nie jest łatwy proces, jak wiele procesów fuzji, ale jesteśmy zdeterminowani”. „Nie odchodzimy od analiz w zakresie Puław. Jesteśmy zdeterminowani w zakresie prowadzenia tych analiz, bo uważamy, że połączenie obszaru nawozowego da synergie logistyczne, finansowe i wiele innych, które będą opłacalne z punktu widzenia stabilności cen nawozów” - stwierdził wtedy Obajtek.

Prezes Orlenu wskazywał, że koncern ma doświadczenie w zakresie przejmowania firm. Orlen przejął np. włocławski Anwil, który był firmą „praktycznie bankrutującą”.

W lipcu w oświadczeniu dla PAP Grupa Azoty informowała, że potencjalna transakcja może polegać na sprzedaży posiadanych przez Grupę Azoty (Tarnów) udziałów w Grupie Azoty Puławy. Wyjaśniono, że oznacza to, że sprzedaż tych udziałów będzie się wiązać z pozyskaniem znaczących środków finansowych przez spółkę w Tarnowie. „Środki finansowe pochodzące z tej transakcji mogą pozwolić na przyspieszenie zarówno koniecznego i kosztownego procesu transformacji energetycznej oraz pozwolić na dodatkowe inwestycje rozwojowe” – informowano wówczas.

Grupa Azoty to drugi co do wielkości producent nawozów w Unii Europejskiej, w jej skład wchodzą m.in. zakłady azotowe w Tarnowie, w Puławach, w Policach i w Kędzierzynie, przy czym puławskie zakłady są największy producentem nawozów w Grupie.

Anwil to spółka Grupy Orlen wytwarzająca nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, jak również tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce. Z końcem września spółka informowała o finalizacji budowy trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która - jak podkreślano - „ograniczy import produktów nawozowych i wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe Polski”. Anwil wyjaśniał wtedy, że będzie to możliwe „w efekcie zwiększenia o 50 proc. mocy wytwórczych nawozów i poszerzenia oferty produktowej spółki”.

pap, jb