Intel w Gdańsku zatrudni kolejne 2 tys. osób

Intel w Gdańsku zdecydowanie kładzie nacisk na rozwój. Obecnie zatrudnia 4 tysiące pracowników, i już niebawem planuje zatrudnić dodatkowe 2 tysiące osób. Strategiczny ruch firmy umacnia Gdańsk jako kluczowe centrum Intel poza Stanami Zjednoczonymi, stanowiąc drugie co do wielkości tego typu miejsce na świecie.

Centrala w Gdańsku będzie ściśle współpracować z nowo powstającą fabryką mikrochipów pod Wrocławiem. Ta synergia pomiędzy centrum badawczo-rozwojowym a zakładem produkcyjnym umożliwi Intelowi efektywną integrację procesów, co z kolei przyspieszy tempo innowacji i produkcji mikroprocesorów. Tym samym firma potwierdza swoje zaangażowanie w długoterminowy rozwój technologiczny w Polsce, wykorzystując zarówno bogate zasoby ludzkie, jak i rozwijające się infrastruktury technologiczne w regionie.

Zwiększenie liczby pracowników w Gdańsku oraz ścisła współpraca z fabryką mikrochipów to kroki naprzód w strategicznym planie Intel, mającym na celu umocnienie pozycji firmy jako lidera w dziedzinie technologii. To również oznacza pozytywne skutki dla lokalnej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy i wspierając rozwój branży technologicznej w Polsce

Nie można wykluczyć, że dojdzie do kolejnych inwestycji w Polsce. Musimy jednak do tego dojrzeć. Jesteśmy ambitni i dotychczas wszystko to, co planowaliśmy, zrealizowaliśmy. Jesteśmy w stanie zbudować wiele rzeczy od zera - mówi Ryszard Dyrga, general manager Intela w Polsce. - Dajemy obecnie pracę ok. 3,8 tys. osobom. Są to zarówno pracownicy stali, jak i zatrudnieni na kontrakty. Nasz profil to inżynieria zaawansowanego oprogramowania, które „ożywia” rozwiązania intelowe. Od dwóch lat rozszerzamy jednak nasze umiejętności o projektowania hardware. Myslę, że mamy potencjał do dalszego wzrostu nawet o kolejne 2 tys. pracowników.