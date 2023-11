Korea Płd: Atomowy szach-mat Amerykanów

Amerykański atomowy okręt podwodny SSN Santa Fe przybył do portu na południowokoreańskiej wyspie Jeju w środę, kilka godzin po tym, jak Korea Północna wystrzeliła satelitę szpiegowskiego.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres zdecydowanie potępił Koreę Północną za wystrzelenie satelity wojskowego przy użyciu technologii rakiet balistycznych.

W oświadczeniu Guterres wezwał również Koreę Północną do pełnego przestrzegania rezolucji ONZ i do powrotu do dialogu.

Z kolei władze Korei Południowej podały, że wznawiają loty obserwacyjne w pobliżu granicy z Koreą Północną oraz że częściowo zawieszają porozumienie wojskowe podpisane z Pjongjangiem w 2018 r.

