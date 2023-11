Allegro skupi akcje i nagrodzi pracowników

Rada Prezesów EBC zdecydowała o zakończeniu pandemicznego programu skupu aktywów PEPP z końcem marca 2022 r. i wydłużyła o rok minimalny okres reinwestycji spłat kapitału w ramach tego instrumentu, przynajmniej do końca 2024 r. - podał EBC w komunikacie. EBC zwiększył regularny skup APP do 40 mld EUR na miesiąc w II kw. 2022 r. i do 30 mld/m-c w III kw. przyszłego roku