Anna Gembicka, minister rolnictwa o doraźnych i systemowych wyzwaniach

Anna Gembicka został ministrem rolnictwa w obecnym rządzie Mateusza Morawieckiego. Poprzednio pełniła funkcję wiceministra. W nowym rządzie ma już za sobą pierwsze konkretne decyzje. Portalowi wgospodarce.pl powiedziała, które działania uważa obecnie za najistotniejsze i czym będzie się zajmować.

Warto przypomnieć, że już następnego dnia po objęciu stanowiska zdecydowała o upublicznieniu listy firm, które importowały zboże z Ukrainy. To odważna decyzja, skoro poprzednicy się na to nie zdecydowali. Taka informacja znalazła się na stronie resortu rolnictwa.

Zamieszczony dokument z wykazem przedsiębiorstw ma 62 strony. Na liście znajduje się kilkaset firm.

Minister rolnictwa Anna Gembicka na platformie X przekazała też, że „lista składa się z danych, którymi dysponują nasze inspekcje i została opublikowana w takiej kolejności, w jakiej otrzymaliśmy ją od inspekcji”.

Wystąpiła też do Krajowej Administracji Skarbowej o udostępnienie listy KAS w celu publikacji.

„Jeśli nie będzie możliwości publikacji listy z KAS, to zaproponuję projekt ustawy, który pozwala na zdjęcie tajemnicy skarbowej w uzasadnionych interesem publicznym sytuacjach” - dodała.

Warto przypomnieć, że lista związana jest z nadmiernym importem zbóż z Ukrainy. Prowadziło to do licznych protestów rolników, w tym protestów na granicy. Zboże i inne towary, które miały tylko tranzytem przejeżdżać przez Polskę pozostawały w naszym kraju i były sprzedane po zaniżonych cenach.

Najważniejsze obecne wyzwania

Anna Gembicka dzieli je na doraźne i systemowe

W pierwszej kolejności spotkałam się z rolnikami protestującymi na granicy. W ministerstwie przygotowaliśmy przepisy ws wsparcia dla producentów kukurydzy oraz dotyczące zwiększenia akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych 2 proc.

Rolnicy z organizacji „Oszukana wieś” rozpoczęli całodobową blokadę przejścia granicznego w Medyce, która ma potrwać do 3 stycznia 2024 r. Rolnicy przyłączyli się do trwającego na granicy polsko-ukraińskiej od 6 listopada protestu przewoźników.

Druga sprawa to kwestie systemowe - zwiększenie opłacalności w rolnictwie poprzez zaproponowanie ustawy zapewniającej sprzedaż przynajmniej po cenie kosztów produkcji, zmiany dotyczące większej transparentności w zarządzaniu zasobem ziemskim skarbu państwa, czy takie ustawy jak Lokalna Półka i znakowanie produktów flagą pochodzenia.

Anna Gembicka ma 32 lata. Od 2020 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (2020) i podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (2019). Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z zakresu rolnictwa i ekonomiki gospodarstw rolnych oraz m.in. kurs The Economics of Agro-Food Value Chain.

To, czy uda się spełnić zadania zależy oczywiście od tego czy rząd Mateusza Morawieckiego uzyska w Sejmie poparcie większości.

