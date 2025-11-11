Kaczyński: Patriotyzm to uczucie, które charakteryzuje ludzi moralnie wyżej rozwiniętych

Patriotyzm jest stanem emocjonalnym, a to uczucie charakteryzuje ludzi, którzy są moralnie wyżej rozwinięci - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z młodzieżą, w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Polityk zaznaczył, że odrębność Polski jest bardzo istotna i należy ją pielęgnować.

Niepodległość to „wartość najwyższa dla naszej wspólnoty narodowej

Kaczyński zapytany o to, dlaczego Święto 11 Listopada jest tak ważnym świętem dla niego powiedział, że niepodległość to „wartość najwyższa dla naszej wspólnoty narodowej”. Zaznaczył, że wspólnota narodowa może realizować swoje cele, integrować się, współpracować, ale także opierać się naciskom innych wspólnot.

Patrioci to są ci lepsi - powiedział.

Według prezesa PiS, patriotyzm jest stanem emocjonalnym, a to uczucie ma charakteryzować ludzi, którzy są moralnie wyżej rozwinięci.

Trzeba Polski bronić!

Jarosław Kaczyński przekazał obecnej na spotkaniu młodzieży, że niepodległości należy bronić na forum dyplomatycznym, jakim jest Unia Europejska.

I trzeba jej bronić w ten sposób, żeby się przygotowywać do obrony Polski. Oczywiście tu ogromną rolę odgrywa kwestia naszych zdolności militarnych dostosowanych do obecnego pola walki - dodał. Patriotyzm to jest także bardzo ważna sfera kultury - powiedział, zwracając uwagę na kulturę polegającą na twórczości oraz tą odnoszącą się do sposobu działania i obyczajów poszczególnych osób. Nasza odrębność jest tutaj bardzo, bardzo istotna, bo niewątpliwie występuje i nie tylko nie należy od niej uciekać, ale należy ją pielęgnować - podkreślił szef PiS.

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. Święto przywrócono w okresie transformacji ustrojowej w 1989 r. Jest dniem wolnym od pracy.

Co z tą Polską?

Mamy stan głębokiego zagrożenia, odrzucenia w gruncie rzeczy demokracji, praworządności z jednej strony, a z drugiej strony wojny - powiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Dodał, że odbudowa demokracji nie będzie łatwa, ale jest to zadanie wszystkich sił patriotycznych i demokratycznych w Polsce.

Odbudujmy demokracje! Wspólnie, wszyscy patrioci

Prezes PiS zaapelował o odbudowę polskiej demokracji, która według niego jest w wielkiej mierze zniszczona. Zaznaczył, że należy odbudować również praworządność, ponieważ - jak mówił - w tej chwili trudno mówić o prawie. - Skoro władza wykonawcza, a dokładnie jedna osoba w tej władzy decyduje o tym, co jest, a co nie jest prawem, to jest stan naprawdę bardzo głębokiego kryzysu - dodał.

Odbudowa na pewno nie będzie łatwa, ale jest to zadanie wszystkich sił patriotycznych i demokratycznych w Polsce, a Prawo i Sprawiedliwość jest najsilniejszym ugrupowaniem w ramach tego wielkiego obozu. Chcemy, by ten obóz się zjednoczył, chcemy, by ten obóz szedł równym krokiem w stronę tych zmian - powiedział Kaczyński.

Liczne demonstracje

Dzisiaj jest dobry dzień, żeby o tym mówić i dobry dzień, by Polacy zademonstrowali swoje przywiązanie do ojczyzny, ale ojczyzny wolnej, demokratycznej, praworządnej, gwarantującej prawa wszystkim, niezależnie od tego, czy są z prawej, czy z lewej strony, a jednocześnie takiej, która da sobie radę ze wszystkiego rodzaju patologiami, które ostatnio narosły bardzo mocno, które zupełnie zniszczyły także język polityki, dobre obyczaje. No w gruncie rzeczy wszystko, co stanowi o dobrym funkcjonowaniu ustroju demokratycznego - dodał.

