"Niemcy liczą, że Mercosur pozwoli im zwiększyć sprzedaż aut w Brazylii". Nic z tego

Umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosur ma w założeniu otworzyć południowoamerykańskie rynki dla europejskiego (głównie niemieckiego) przemysłu motoryzacyjnego. Sprzedaż niemieckich aut w Ameryce Południowej może się jednak okazać bardzo trudnym zadaniem z powodu chińskiej konkurencji.

Na początku października w brazylijskim stanie Bahia otwarto fabrykę samochodów elektrycznych należącą do chińskiej firmy BYD. Do rangi symbolu urasta fakt, że wcześniej znajdowała się tutaj fabryka amerykańskiego Forda, który nie wytrzymał konkurencji i wycofał się z Brazylii. Teraz na jej miejscu będzie największy zakład koncernu BYD zbudowany poza granicami Chin. Docelowo ma tu być produkowanych 600 tys. aut elektrycznych rocznie, w tym spora część na eksport do Argentyny, Kolumbii, Peru i Chile. W tym ostatnim kraju chińskie marki już kolejny rok z rzędu stanowią jedną trzecią wszystkich sprzedanych samochodów.

Otwarcie zorganizowano z wielką pompą. W uroczystości wziął udział prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, który stwierdził, że chińska fabryka przywraca suwerenność i godność obywatelom. Jego zdaniem przejęcie dawnych zakładów Forda przez Chińczyków jest dobrodziejstwem dla całego kraju, bo wiąże się z transferem nowoczesnych technologii.

wpolityce, jb