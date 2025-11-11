Bój o zmiany w ustawie o ochronie przyrody trwał sześć lat. Przez ten czas rolnicy, organizacje branżowe i parlamentarzyści apelowali o likwidację absurdalnego przepisu, który uzależniał wypłatę odszkodowań za zwierzęta gospodarskie zagryzione na pastwiskach przez niedźwiedzie, wilki czy rysie od zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad stadem… w nocy. Wreszcie parlamentarzyści zdecydowali się pochylić nad tematem. – Koniec traktowania rolników jak pastuchów wydaje się bliski – podkreślają hodowcy.

Nowelizacja jest dostosowaniem polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt, które obowiązuje od 2021 roku. Nowe przepisy mają też zastąpić dotychczasową ustawę o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Lwia część przepisów zacznie obowiązywać po upływie trzech miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dla rolników oznaczają one większą pewność w kwestiach odszkodowań, a także szybsze działania służb weterynaryjnych w przypadku pojawienia się chorób zwierząt.

jb, gs