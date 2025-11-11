Aż 99,6 proc. gospodarstw domowych kupuje mięso

Mięso wciąż dominuje w polskich koszykach zakupowych. W 2025 roku po produkty mięsne sięgnęło ponad 99,6 proc. gospodarstw domowych – wynika z danych YouGov dla „Rzeczpospolitej”. Rewolucja roślinna, mimo obietnic i marketingu, nie zmieniła nawyków żywieniowych - podkreśla gazeta.

Dziennik podaje, powołując się na dane YouGov, że od stycznia do końca sierpnia statystyczne gospodarstwo domowe kupiło coś z mięsnej kategorii ponad 102 razy, a zatem było kupowane prawie 3 razy w ciągu każdego tygodnia. Przeciętnie każde z nich kupiło 125 kg mięsa i wędlin i wydało na to ponad 2,7 tys. zł. Łącznie w ciągu ośmiu miesięcy 2025 roku Polacy wydali na produkty mięsne blisko 38 mld zł.

Co kupujemy?

Najczęściej wybierane są wędliny i drób, choć to właśnie mięso drobiowe odnotowało największy spadek sprzedaży.

Ceny

„Może to być związane ze zmianą średnich cen. Mięso drobiowe zdrożało o ponad 10 proc. rok do roku, co było wzrostem zdecydowanie wyższym, niż wynosił wskaźnik inflacji, podczas gdy wędliny zdrożały o nieco ponad 4 proc. – tłumaczy menedżer w YouGov Grzegorz Mech.

Wzrost sprzedaży

Dziennik podkreśla, że w 2024 r., po sześciu latach spadku, sprzedaż mięsa wzrosła. Jak dodaje, wygląda na to, że obecny rok będzie podobny. Jeśli chodzi o roślinne zamienniki mięsa, należy raczej mówić o pewnej stabilizacji - wskazuje Mech.

pap, jb

